Caipirinha, selfie com Biden, trio musical, Janja de host: bastidores do coquetel de líderes do G-20

ENVIADOS AO RIO - Após as discussões para a construção de um acordo final conjunto do G-20 com consenso, os líderes dos países do grupo e convidados se reuniram na segunda-feira, 18, à noite para uma recepção promovida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja.

Os presidentes e primeiros-ministros brindaram ao som de Mestrinho, Hamilton de Holanda e Armandinho Macêdo, no Museu de Arte Moderna.

Líderes do G-20 posam para uma segunda 'foto de família', agora com Joe Biden, Justin Trudeau e Giorgia Meloni Foto: Silvia Izquierdo/AP

PUBLICIDADE O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, havia abandonado a sede da cúpula, mas voltou para acompanhar a confraternização, restrita aos líderes. Num canto reservado, Biden atendeu a diversos pedidos de selfies, assim como Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá. O convescote foi regado a bebidas nacionais, como vinho brasileiro e - muita - caipirinha. O chanceler alemão Olaf Scholz, cujo governo passa por uma crise política doméstica, foi um dos que mais durou na festa, tomando o drink típico nacional à base de cachaça. Da nova esquerda, Gabriel Boric, presidente do Chile, aproveitou a área externa para fumar. Ele havia aproveitado a plenária do G-20 para contestar o discurso do libertário Javier Milei, da Argentina, que se ausentou da recepção. O ministro russo Serguei Lavrov (Relações Exteriores), representante de Vladimir Putin, também faltou.

Publicidade

A primeira-dama se portou como anfitriã, recepcionando cada convidado do coquetel que ocorreu no primeiro andar do MAM com vista para os cartões-postais do Rio, o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar. Janja e a primeira-dama francesa, Brigitte Macron, ficaram próximas durante boa parte da noite.