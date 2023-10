Uma cidade na Nova Zelândia está sendo assolada por “batalhas” de carros equipados com alto-falantes (comumente usados em sistemas de alerta de emergência) tocando sucessos de Céline Dion. Moradores estão pedindo às autoridades que intervenham e acabem com o barulho, segundo reportagem do The Guardian.

Sucessos de Celine Dion são usados nas batalhas de sirenes Foto: REGIS DUVIGNAU / REUTERS

Essas “batalhas de sirenes” fazem parte de uma subcultura da Nova Zelândia, onde entusiastas de música equipam seus carros com dezenas de alto-falantes industriais, megafones e sirenes, competindo para ter os sons mais altos e nítidos.

A prefeita de Porirua, Anita Baker, afirmou que os moradores estão sendo mantidos acordados à noite por carros que percorrem as ruas ou se instalam em estacionamentos em competições de alto-falantes. “Precisamos encontrar um local alternativo para essas pessoas irem ou elas precisam parar”, disse Baker.

A música de Céline Dion é uma escolha popular para as batalhas de sirenes, que tiveram origem na população Pasifika. Embora os eventos recebam muitas reclamações de barulho, as batalhas também cultivaram uma comunidade. Um relato no veículo de mídia local The Spinoff citou um membro de um grupo de sirenes explicando que a música de Dion é popular porque é clara, com agudos altos e poucos graves.

No entanto, a prefeita Baker diz que os “reis das sirenes” de Porirua estão aterrorizando os moradores com interpretações indesejadas dos clássicos de Dion. “Eles tocam metade de uma música e a ajustam em seus equipamentos, fazendo um barulho agudo, então não é como se você estivesse ouvindo boa música”, disse Baker.

Segundo a reportagem, uma petição pedindo para o conselho local intervir, lançada no início deste mês, já reuniu centenas de assinaturas. Dezenas de moradores também reclamaram com Baker e alguns estão considerando mudar de cidade.

Antes, havia um acordo com batalhas de sirenes organizadas que se dirigiam a áreas industriais longe de casas e terminavam até as 22h, disse a prefeita ao jornal britânico. No entanto, no último ano, muitas batalhas têm ocorrido no centro da cidade e em áreas residenciais “tocando música e sons de sirenes de emergência a qualquer hora da noite”, de acordo com a petição que pede ao conselho que aborde o problema.

Baker afirmou que a geografia de Porirua, perto de Wellington, agrava o problema.”Está vibrando por toda a cidade onde quer que o façam porque estamos em uma bacia. É realmente frustrante.”

Um porta-voz da polícia disse que as autoridades estão tentando identificar indivíduos que roubaram alto-falantes e equipes da polícia distrital foram informadas do ressurgimento das batalhas de sirenes em Porirua.

“Estou cansada da perturbação da paz que às vezes dura horas”, escreveu Diana Paris, na conta da petição no Change.org.”Embora eu goste de ouvir Céline Dion no conforto da minha sala e no meu volume, eu não gosto de ouvir fragmentos dela parando e começando a qualquer hora entre as 19h e as 2h da manhã.”