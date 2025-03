Segundo a empresa, o pacote traz cerveja suficiente “para passar por um mandato presidencial completo” - 1 lata por dia para cada um dos quatro anos de Donald Trump no poder, embora o nome do presidente dos Estados Unidos não seja citado diretamente no material de lançamento do produto.

“Se o início de 2025 nos ensinou alguma coisa, é que será preciso determinação para superar quatro anos de incerteza política — e que melhor maneira de passar por cada dia do que com uma cerveja verdadeiramente canadense”, afirmou Karen Grigg, diretora de marketing da Moosehead, em um comunicado à imprensa.