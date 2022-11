China confina Zhengzhou após protesto na Foxconn e recorde de casos da covid-19; fábrica admite erro

Publicidade

PEQUIM - A China anunciou que vai confinar, por cinco dias, oito distritos da cidade de Zhengzhou, onde fica a principal fábrica de iPhones do país, Foxconn, protagonista de violentos protestos de trabalhadores que pedem melhores salários e exigências de controle da covid-19 nas instalações da empresa. A decisão ocorre no mesmo dia em que o país registrou um novo recorde de casos diários da doença desde o início da pandemia.

Nas últimas 24 horas, o país contabilizou 31.444 novas infecções, informou a Comissão Nacional de Saúde. Esse é o maior número diário desde que o coronavírus foi detectado pela primeira vez no país, na cidade de Wuhan, no fim de 2019. O recorde anterior data de meados de abril deste ano, com 29.317 infecções.

A crescente nos casos fez aumentar as medidas restritivas no país. Na sexta-feira, às 00h (13h de quinta-feira no horário de Brasília), as autoridades de saúde vão iniciar uma “guerra de aniquilação, controle e prevenção da pandemia” nas principais áreas urbanas da cidade de Zhengzhou, devido ao aumento de casos de covid-19, informou o governo local.

Os moradores do centro de Zhengzhou serão obrigados a apresentar testes de covid-19 negativos e permissão das autoridades locais para deixar a área confinada, embora sejam aconselhados a não deixar suas casas “a menos que seja necessário”.

Nas redes sociais do país, como o Weibo - equivalente ao Twitter, censurado na China - a população reagiu instantaneamente à decisão e questionou a duração de apenas cinco dias para o fechamento. “Se me disserem meio mês, ainda posso acreditar, mas em cinco dias é um sonho”, disse um dos comentários de um internauta do Weibo sobre a experiência de quase três anos de pandemia e anúncios semelhantes.

“Vi muitos jovens indo para casa com bagagem antes do bloqueio de Zhengzhou, e um deles me disse que não achava que voltaria em 5 dias”, afirmou outro relato, em uma situação que se assemelha ao vivido nas horas que antecederam o primeiro fechamento da cidade de Wuhan (centro), suposta origem da pandemia, em janeiro de 2020.

Com 1,4 bilhão de habitantes, a China é a única grande economia do mundo que ainda busca manter a política de ‘covid zero’. Na tentativa de erradicar completamente o vírus de seu território, determina bloqueios de cidades inteiras, isolamento de contatos positivos e testagens em massa.

Pequim, capital chinesa, notificou quase 1.500 novos casos da doença na quarta-feira, a maioria assintomáticos, em uma população de 22 milhões de habitantes. É o valor mais alto da cidade, embora muito baixo em comparação com os padrões internacionais.

Escolas, restaurantes e lojas fecharam por medo de serem colocados em quarentena enquanto o esgotamento e cansaço mental dos habitantes continua a aumentar devido a restrições consideradas, muitas vezes, vagas e mutáveis. A duração nunca é anunciada com antecedência.

Protestos na Foxconn e pedido de desculpas

Nesta quarta-feira, trabalhadores da fábrica Foxconn foram espancados e detidos após protestos por melhores salários e exigências de controle da covid-19 nas instalações da empresa. Vídeos postados nas redes sociais Weibo e Twitter mostraram os funcionários protestando em plena luz do dia em Zhengzhou, com alguns entrando em confronto com a polícia de choque e pessoas em trajes de proteção.

Captura de imagem tirada de um vídeo mostra trabalhadores da fábrica de iPhone da Foxconn, em Zhengzhou, no centro da China, em confronto com a polícia de choque, bem como pessoas vestindo trajes de proteção. Foto: AFPTV

Diante da repercussão das manifestações, a gigante tecnológica taiwanesa pediu desculpas pelos episódios e admitiu um “erro técnico” no pagamento de salários em sua grande fábrica de iPhones no centro da China.

“Nossa equipe está investigando o assunto e descobriu um erro técnico durante o processo de integração”, afirmou em comunicado. “Pedimos desculpa pelo erro no sistema informático e garantimos que o salário é o mesmo acordado”, acrescentou.

Protestos violentos eclodiram em torno da vasta fábrica de iPhones da Foxconn, no centro da China, enquanto os trabalhadores entravam em confronto com o pessoal de segurança sobre salários e condições de vida na fábrica. Foto: AFPTV

Para evitar surtos de covid-19 entre os empregados, a empresa impôs, em outubro, um bloqueio a seus trabalhadores, o que fez com que muitos deles fugissem. A empresa chegou a oferecer compensações financeiras aos seus trabalhadores, mas, segundo um funcionário, acabaram por não cumprir. Essa fonte explicou que os trabalhadores assinaram um acordo para trabalhar na fábrica por 30 dias em troca de um pagamento de 3.000 yuans (o equivalente a R$ 2.250), dos quais receberam apenas 30 (R$ 22,50).

Em seu comunicado, a Foxconn diz que a fábrica “continua a se comunicar ativamente com os trabalhadores afetados pela desinformação, explicando que os salários e bônus serão pagos de acordo com a política da empresa’'.

Mais cedo, a empresa havia emitido um outro comunicado para defender sua posição depois que vídeos de trabalhadores de sua fábrica protestando violentamente contra suas condições de trabalho e salários se tornaram virais nas redes.

Ela informou que a fábrica está funcionando em “circuito fechado” há pelo menos um mês, o que significa que os trabalhadores não podem deixar as instalações e, nas últimas semanas, lutou para contratar mais trabalhadores para normalizar a produção e substituir as centenas que saíram para evitar o confinamento.

A worker who resisted is said to be surrounded by security guards at the Foxconn plant in Zhengzhou (China's iPhone factory).#TheGreatTranslationMovement pic.twitter.com/lBbRuJQEoS — The Great Translation Movement 大翻译运动官方推号 (@TGTM_Official) November 23, 2022

No comunicado anterior, a empresa ainda chegou a declarar que “o salário sempre foi pago com base na obrigação contratual” e nega que tenha alojado novos trabalhadores junto a funcionários que testaram positivo para covid-19. Além disso, prometeu “evitar incidentes semelhantes”, no futuro, o que seria uma confirmação dos incidentes ocorridos ontem, mas censurados nas redes sociais do país asiático.

Desde 2020, grandes fábricas na China, como a da Foxconn em Zhengzhou, respondeu a surtos em áreas próximas estabelecendo um “circuito fechado”, que isola os trabalhadores por longos períodos de tempo nas instalações para evitar o contágio do exterior e manter a produção, o que às vezes causa protestos más condições sanitárias ou falta de alimentos.

A China continua seguindo a política de ‘zero covid’, que consiste no isolamento de todos os infectados e dos seus contatos próximos, controles rigorosos nas fronteiras, restrições de mobilidade e campanhas massivas de testes de PCR sempre que é detectado um caso. /EFE e AFP