China defende ‘imunidade dos chefes de Estado’ após mandado de prisão contra Putin

A China apelou nesta segunda-feira, 20, ao Tribunal Penal Internacional (TPI) para evitar aquilo a que chamou “dois pesos e duas medidas” e respeitar a imunidade dos chefes de Estado, depois de o tribunal ter emitido um mandado de prisão para o líder russo Vladimir Putin sob a acusação de crimes de guerra.

O tribunal deveria “manter uma posição objetiva e imparcial” e “respeitar a imunidade dos chefes de Estado em relação à jurisdição ao abrigo do direito internacional”, disse aos repórteres o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Wang Wenbin, exortando o TPI a “evitar a politização e a duplicidade de critérios”.

O governo chinês disse que Xi iria visitar Moscou nesta segunda-feira, 20, mas não deu qualquer indicação de em qual momento do dia ou quando partiu. O governo russo disse que Xi deveria chegar ao meio-dia e encontrar-se mais tarde com Putin. Foto: Alexander Zemlianichenko/ AP

O presidente russo é acusado pelo TPI de crimes de guerra pela “deportação ilegal” de menores das zonas ocupadas pela Rússia da Ucrânia no conflito entre Moscou e Kiev.

A reação da China chega horas antes do início da visita oficial do presidente Xi Jinping à Rússia, a primeira em quase quatro anos, a qual ele se encontrará com Putin e deve durar cerca de três dias.

O porta-voz Wang Wenbin, perguntado se Xi se encontraria com o seu homólogo russo apesar do mandado de prisão, respondeu que “os dois lados (...) irão praticar um verdadeiro multilateralismo, promover a democracia nas relações internacionais e construir um mundo multipolar”.

“A China manterá a sua posição objetiva e justa sobre a crise ucraniana e desempenhará um papel construtivo na promoção de negociações de paz”, afirmou.