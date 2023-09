A China Railway, a empresa nacional de transporte ferroviário de passageiros chinesa, provocou polêmica no país ao publicar um vídeo em que pedia para mulheres não se maquiarem durante as viagens de trem. A empresa apagou o vídeo das redes sociais após usuários apontarem machismo na publicação. As informações são da CNN.

O vídeo integrava uma campanha da empresa sobre maus comportamentos no transporte público, como ouvir música alta sem fone de ouvido, falar muito alto, jogar lixo no chão ou ocupar o assento de outra pessoa. No vídeo, publicado em julho, uma mulher que está se maquiando em um trem de alta velocidade deixa cair seu pó em um passageiro próximo, que responde “Não preciso de maquiagem”. O clipe mostra o rosto do homem coberto pela maquiagem.

No sábado, o clipe da China Railway foi o item mais pesquisado, mais lido e mais debatido no Weibo, a plataforma de mídia social chinesa semelhante ao X (Twitter). A hashtag relacionada ao assunto obteve 340 milhões de visualizações e 20 mil comentários, sendo a maioria criticando o vídeo como ofensivo, segundo a CNN.

Ferrovia de alta velocidade que liga Pequim e Zhangjiakou na estação Taizicheng em Zhangjiakou, China, em janeiro de 2022. A China Railway fez uma campanha sobre maus comportamentos no transporte público. Foto: Hiroko Masuike/The New York Times

Alguns usuários defenderam que se maquiar no transporte público não é “incivilizado”. Diversos internautas criticaram a questão de gênero envolvida no vídeo, apontando-o como um ataque direto a mulheres. “O próximo passo envolverá a proibição de mulheres nos trens de uma vez por todas?”, escreveu uma pessoa no Weibo.

Procurada, a China Railway afirmou que incidentes de maquiagem como o retratado estavam entre as reclamações “mais comuns” recebidas, mas que usar maquiagem não é proibido nos trens.