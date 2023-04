Com aprovação do Conselho, Macron promulga impopular reforma da previdência na França

O presidente da França, Emmanuel Macron, assinou na lei o impopular projeto de lei de reforma das pensões. Decisão foi publicada no Jornal Oficial neste sábado, 15, após ter recebido luz verde do Conselho Constitucional do País.

A decisão do conselho desencadeou protestos imediatos nas ruas, que, segundo a oposição e os sindicatos, poderiam ser ainda mais inflamados pela promulgação da lei, que aumenta a idade da reforma e aumenta o número de anos de contribuições para a pensão.

Manifestantes invadiram as ruas durante um protesto, sexta-feira, 14, em Paris. O Conselho Constitucional da França aprovou o impopular plano para aumentar a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos, em uma vitória do presidente Emmanuel Macron após três meses de protestos em massa contra a legislação que prejudicou sua liderança. Foto: Michel Euler / AP

Após aprovação, a presidência francesa anunciou que Macron iria promulgar a lei durante o fim de semana, sem esgotar a margem de 15 dias de que dispunha, apesar do pedido “solene” dos sindicatos para adiar a sua ratificação. É a “única forma de acalmar a raiva expressa no país”, disseram os sindicatos numa declaração.

A oposição, tanto da esquerda como da extrema-direita, também exigiram. “A entrada em vigor desta reforma marcará a ruptura definitiva entre o povo francês e Emmanuel Macron”, advertiu o líder de extrema-direita Marine Le Pen, a quem a crise atual beneficia, segunda as sondagens.

“Temo uma explosão social”, disse o chefe do Partido Comunista, Fabien Roussel.

O Tribunal Constitucional validou o adiamento da idade da reforma de 62 para 64 anos até 2030 e a exigência de contribuir 43 anos, e não 42, a partir de 2027 para receber uma pensão completa, apesar da rejeição constante desde janeiro pelos sindicatos e pela maioria dos franceses, conforme as sondagens.

O anúncio foi recebido com reforços por cerca de três mil manifestantes reunidos em frente à Câmara Municipal de Paris, informou a AFP. “Vamos continuar, vamos intensificar as manifestações. Macron terá de recuar”, declarou John Barlou, um homem desempregado de 37 anos.

Os nove “sábios” do Conselho Constitucional também rejeitaram um pedido da oposição de esquerda para convocar um referendo para limitar a idade da reforma a 62 anos.

Embora tenha anulado partes da reforma, a validação de pontos-chave da lei dá conforto ao governo. “Esta noite, não há vencedores nem vencidos”, tweetou a primeira-ministra, Élisabeth Borne, após a decisão ter sido anunciada.

#Retraites | Le @Conseil_constit a jugé, tant sur le fond que sur la procédure, la réforme conforme à notre Constitution.



Le texte arrive à la fin de son processus démocratique.



Ce soir, il n’y a ni vainqueur, ni vaincu. — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) April 14, 2023

Sindicatos se mobilizam para o dia primeiro de maio

Muitos franceses e peritos previam uma decisão parcialmente favorável por parte do Tribunal Constitucional. O equilíbrio de poder dos seus nove membros, escolhidos pelos presidentes de França e das duas câmaras do parlamento, estava também a favor de Macron.

No entanto, a rejeição do Referendo de Iniciativa Partagée (RIP) foi um duro golpe para os oponentes da reforma.

Mas a oposição de esquerda, que apresentou a proposta, tinha de certa forma esperado isto e na quinta-feira mostrou um segundo pedido do RIP com uma redação diferente e, na sua opinião, uma maior probabilidade de sucesso.

O Conselho Constitucional anunciará a sua decisão sobre no dia 3 de maio, afirmou numa declaração. Os sindicatos apelaram para uma “mobilização excepcional” dois dias antes, para assinalar o Dia Internacional do Trabalhador, no dia primeiro de maio, e avisaram que não se reuniriam com Macron nem com o governo antes disso.

Algumas horas antes da decisão ser anunciada, o presidente propôs aos sindicatos franceses uma reunião na terça-feira, 18, como “o início de um ciclo que irá continuar nas próximas semanas”.

Os sindicatos têm sido a ponta de lança dos protestos desde o início dos protestos em janeiro. No dia 7 de março conseguiram mobilizar entre 1,2 e 3,5 milhões de pessoas, segundo as autoridades e a Confederação Geral do Trabalho (CGT), respectivamente, mas as marchas têm sido menos assistidas desde então.

Após a decisão de sexta-feira, 14, os grupos esperam reavivar o movimento que, desde meados de março, também se tem caracterizado por ações de protesto pontuais, incluindo bloqueios de acesso a cidades como a que foi registada esta sexta-feira em Rouen.

Crise democrática

A incerteza paira agora sobre como o governo de Macron conseguirá redirecionar um conflito social entrincheirado. O presidente é acusado de ter criado uma “crise democrática” ao decidir no dia 16 de março adotar a sua reforma por decreto, temendo perder a votação no parlamento, onde lhe falta uma maioria absoluta.

Com esta lei, que segundo o governo pretende evitar um futuro déficit no fundo de pensões, ele estava também apostando em poder implementar o seu programa reformista durante o seu segundo mandato até 2027.

“O governo poderá implementar o seu programa reformista durante o seu segundo mandato até 2027″, disse ele nesta sexta durante uma visita à restauração da catedral de Notre Dame em Paris./AFP