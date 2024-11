Então desde 2000 e com a Guerra do Líbano em 2006, nós estamos enfrentando este inimigo. Eles não ligam para o Líbano, só querem matar judeus. Eles iniciaram um confronto contra nós no dia 8 de outubro do ano passado, sem nenhuma provocação.

Primeiro nós não respondemos, mas depois decidimos responder. Então entramos no Líbano e vimos que eles estavam preparando algo ainda mais horrível do que o Hamas fez, com mais dinheiro, infraestrutura e armas. Eles queriam fazer um ataque parecido com o do 7 de outubro no norte de Israel.

Mais de 60 mil israelenses tiveram que sair de suas casas no norte de Israel. Muitas casas estão destruídas. Eu espero que eles retirem as forças deles para o norte do Rio Litani e não prejudiquem mais Israel.