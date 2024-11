Como Donald Trump levou os republicanos a se tornarem o partido da classe trabalhadora nos EUA

ENVIADO ESPECIAL A WASHINGTON — O retorno de Donald Trump à Casa Branca consolida uma tendência de transformação na política dos Estados Unidos que começou com o fim da Guerra Fria e cria uma nova lógica partidária. A América que saiu das urnas nesta semana indica que o Partido Republicano, remodelado por Trump à sua imagem e semelhança, sedimentou a conquista do eleitorado mais pobre e sem formação universitária. Com isso, após uma hegemonia democrata de quase 90 anos, a direita é agora a voz da classe trabalhadora.

A razão para essa mudança, segundo analistas e eleitores desiludidos com o Partido Democrata, é uma combinação de ansiedade econômica com a construção de uma identidade social conservadora entre os mais pobres. Essa mistura criou um caldo de cultura onde a identidade e o sentido de pertencimento a um grupo político, impulsionados pelo apelo carismático de seu líder, pesam mais que as políticas públicas oferecidas por cada partido.

A vitória de Trump foi tão incontestável que o ex-presidente teve uma votação melhor que em 2020 não apenas nos sete Estados-pêndulo que decidiram a eleição, como também em bastiões democratas, como Nova York, Illinois e a Califórnia. Ele ainda aumentou seus porcentuais em Estados já fortemente republicanos, como o Texas e a Flórida. Como se isso não bastasse, em 48 dos 50 Estados americanos houve uma migração de votos à direita na comparação com a eleição anterior. As exceções foram Utah e o Estado de Washington. No voto popular, ele tem 50,9% dos votos, contra 47,6% de Kamala Harris. Esse cenário indica um descontentamento com o Partido Democrata em diversos cortes demográficos.

O “herói” dos americanos mais pobres

Em 2016, 41% os americanos que ganhavam menos de US$ 50 mil por ano votaram em Trump. Em 2020 esse número subiu para 44%, e na eleição de terça, para 50%. Os números democratas variaram nessa faixa de renda. Hillary teve 53% dos votos, Biden, 55% e Kamala, 47%.

Entre os mais ricos, que ganham acima de US$ 100 mil por ano, ocorreu o movimento praticamente inverso. Os democratas saíram de 47% com Hillary em 2016, recuaram para 42% com Biden em 2020, e agora tiveram 51% com Kamala Harris.

O senador Bernie Sanders, derrotado nas primárias de 2016 e 2020, e estrela da ala mais à esquerda do Partido Democrata acusou na quarta-feira, 6, a elite da legenda de se afastar da classe trabalhadora. “Não deveria ser nenhuma surpresa que um Partido Democrata que abandonou a classe trabalhadora descubra que a classe trabalhadora os abandonou. Enquanto a liderança do partido defende que as coisas continuem como estão, as pessoas queriam mudança.”, disse Sanders.

“Hoje, apesar da explosão de produtividade e do avanço tecnológico, a vida dos americanos mais jovens está num nível pior que o de seus pais. E muitos acreditam que isso vai piorar com a robótica e a inteligência artificial”, acrescentou.

Apoiadora de Trump na Flórida, Estado com alta concentração de latinos, comemora vitória do republicano Foto: Chandan Khanna/AFP

Latinos e negros com Trump

Durante a campanha, já havia sinais de que o respaldo latino e afro-americano aos democratas, sobretudo entre os homens, já não era o mesmo. Nas últimas semanas, a campanha de Kamala destacou o casal Obama, muito popular na base do partido, para convencer os homens negros a comparecerem nas urnas e apoiar a vice-presidente. Além disso, pesquisas de opinião, tanto a nível dos Estados-pêndulo quanto nacionalmente, também identificaram uma perda de apoio entre os latinos.

Khalil Thompson é diretor da ONG Win With Black Men, ligada aos democratas, e trabalhou na eleição para mobilizar eleitores para o partido em Detroit, no Estado de Michigan. Ele diz que a ansiedade econômica do pós-pandemia bateu forte nesse segmento demográfico. “No fim do dia, todo mundo quer as mesmas coisas: um emprego legal, uma casa, um carro, mandar os filhos para a faculdade e, quem sabe, no fim de semana sobrar um dinheiro para algum divertimento.”

Mas não é o que está acontecendo nos EUA. Segundo uma pesquisa de boca de urna divulgada pelo Washington Post no dia 5, 68% dos eleitores acreditam que a economia está ruim. Isso deu combustível para Trump agregar mais gente ao seu projeto político.

Além de obter a maioria dos votos dos mais pobres, a ascensão de Trump entre os trabalhadores fica mais clara quando a escolaridade entra na equação. O presidente eleito saiu de 48% dos votos dos americanos sem diploma em 2016, para 50% em 2020 e 56% agora.

Latinos de origem cubana fazem carreata em Little Havana, em Miami Foto: Scott Mcintyre/NYT

James Strasser mora em Erie, na Pensilvânia, e é um desses eleitores brancos sem formação universitária. Quando ele conversou com a reportagem do Estadão, antes da eleição, reclamava do aumento do custo de vida e do fato de ter que se desdobrar em dois trabalhos para pagar as contas: trocar anúncios de outdoors na cidade e dirigir carros por aplicativo. À época, ele estava inclinado a votar em Trump por se identificar com os valores que ele defende.

“Trump pode não ser perfeito, mas ele é um cara de atitude. Ele não pede desculpas por ser quem é e não tem medo de errar”, diz.

Quando os números dos votos obtidos por Trump são divididos por etnia e escolaridade, é possível observar ainda mais claramente a força do presidente eleito nas camadas mais humildes da população. Entre negros e latinos sem educação superior, o apoio de Trump saiu de 20% em 2016, para 26% em 2020 e agora para 34%. Já entre os brancos sem diploma, o patamar dele permaneceu estável: 66% em 2016, 67% em 2020 e 66% este ano.

Ou seja, este ano a mensagem de Trump teve um maior impacto entre negros e latinos, uma parcela da população mais humilde antes refratária ao seu discursos, o que contribuiu para que ele tivesse a maioria dos votos entre os mais pobres e a classe média.

Uma alteração sísmica na política americana

Em alta Internacional Trump diz que levará adiante plano de deportação em massa em 1ª entrevista após vitória Vitória de Trump dá adeus à Democracia? Eleições nos EUA e no mundo provam o contrário Mergulhador encontra -e devolve- anel de formatura perdido havia 47 anos no oceano Essa força de Trump entre os mais pobres, no entanto, não é um ponto fora da curva. O movimento MAGA representa uma alteração no jogo de forças da política americana similar à ascensão de Donald Reag, n, nos anos 80 ou de Franklin Delano Roosevelt, no entreguerras. A transformação do trumpismo na voz da América inculta coroa uma tendência de transformações profundas nas bases eleitorais de republicanos e democratas. E isso não é inédito na história. No século 19, os democratas eram o partido agrária e da escravidão e os republicanos, o partido urbano e da abolição. A partir dos anos 60, isso se inverteu, graças a dois movimentos: de um lado, John F. Kennedy e Lyndon Johnson abraçaram o movimento pelos direitos civis, e do outro, Richard Nixon capturou os eleitores brancos do Sul dos Estados Unidos. Mas a mudança mais duradoura e mais transformadora das bases eleitorais partidárias nos Estados Unidos foi conduzida por Roosevelt, que criou a chamada “coalizão do New Deal”, com sua primeira eleição, em 1932.

O projeto político de Roosevelt joga o Partido Democrata para a esquerda do espectro político, graças ao modelo keynesiano adotado para reconstruir a economia após a Grande Depressão, que trouxe consigo o início da criação de um Estado de bem estar social nos Estados Unidos. Essa coalizão reunia principalmente operários sem formação universitária, intelectuais, minorias como negros, latinos e imigrantes e os democratas do Sul, ainda ligados ao legado da Guerra Civil e da segregação.

Durante o governo de Lyndon Johnson, entre 1964 e 1968, essa coalizão perde os votos dos brancos do Sul, mas aumenta sua participação entre os mais pobres, graças ao projeto da “Grande Sociedade”, que ampliou alguns programas sociais de FDR e criou outros, como o Medicare e o Medicaid.

A Revolução Conservadora de Nixon e Reagan, a partir dos anos 70, no entanto, atrai parte da classe média e os brancos do Sul dos EUA ao Partido Republicano, com o argumento de que o modelo de Bem Estar Social está em crise e vale mais a pena ter em mãos mais dinheiro graças aos cortes de impostos que vê-lo traduzido em serviços que, àquela época, estavam defasados.

Quando o comunismo colapsa, e os democratas retomam o poder com Bill Clinton, nos anos 90, eles migram ao centro e tomam emprestado parte do discurso de Reagan, de liberalização do comércio e desregulamentação da economia. Com a globalização e a automação tecnológica provocada pela terceira revolução industrial, a perda de empregos provocada pela desindustrialização em curso desde os anos 70 se agrava, e a população com baixa escolaridade se vê numa encruzilhada econômica, com seu padrão de vida caindo cada vez mais. A partir de então, esse grupo começa a se sentir desconfortável dentro da base de apoio democrata.

O colapso da base democrata

Segundo um estudo publicado em 2023 pelo professor de ciência política da Universidade da Pensilvânia William Marble, o voto dos brancos sem diploma universitário nos republicanos saltou de 45% em 1992 para 66% neste ano, um salto de 21 pontos.

Marble diz que é a partir de 2000 que os brancos sem diploma começam a abandonar o Partido Democrata numa velocidade maior. “Esse alinhamento, que não começou com Trump, mas que é o ápice de uma tendência de longo prazo, indica uma mudança substancial nas bases eleitorais partidárias nos Estados Unidos”, explica. “O Partido Democrata tradicionalmente era o partido da classe trabalhadora e os republicanos, o partido dos empresários e das classes mais ricas.”

Mas apenas a deterioração econômica não explica esse avanço. Segundo Marble, as questões morais, como a proibição ao aborto e ao casamento gay, e de política externa, sobretudo a política migratória, passaram a importar mais para quem tem menos escolaridade na hora do voto, o que reforçou a conexão deste grupo com os republicanos.

Ao mesmo tempo, entre a fatia mais escolarizada da sociedade americana, que já era liberal nos costumes, deu um giro à esquerda na questão da economia, identificando-se mais com os democratas.

“O fato de os eleitores brancos da classe trabalhadora não darem muita importância a questões não econômicas no passado prejudicou a capacidade dos republicanos de capitalizar seus votos com temas ligados aos costumes”, acrescenta. “Da mesma forma, as questões econômicas mais à direita que impediam que os democratas convertessem muitos brancos com formação universitária, apesar de seu alinhamento com as questões culturais. Ambas as condições mudaram nos últimos anos.”

A identidade cultural MAGA

O que os últimos dez anos de trumpismo adicionaram a esse fenômeno foi a transformação da filiação política em uma identidade cultural. Republicanos assistem aos mesmos programas de TV, ouvem os mesmos podcasts, e até mesmo estão procurando morar em bairros com vizinhos com a mesma ideologia. Por oposição, o mesmo ocorre com os democratas, transformando a América numa espécie de Fla x Flu.

Durante sua presidência, Joe Biden tentou reconectar o partido com a classe trabalhadora por meio de uma série de projetos aprovados para trazer de volta empregos a áreas industriais defasadas dos EUA. Segundo a Casa Branca, iniciativas do governo federal trouxeram US$ 910 bilhões em investimento industrial para o país, com a criação de 700 mil vagas.

O avanço é significativo, mas veio tarde e em volume inferior ao necessário. Em apenas um mês, a economia americana gera 1,4 milhão de empregos. Ou seja. O dobro do que Biden conseguiu em quatro anos para os operários com baixa escolaridade que antes apoiavam o seu partido

Economistas dizem que é quase impossível que os EUA retornem ao nível de emprego industrial do século 20 por conta da natureza da economia contemporânea, na qual as vagas de salário intermediário estão escassas e quem não tem um diploma universitário acaba relegado a empregos que pagam pouco.