Como será e quanto tempo deve durar a invasão de Israel em Gaza? Especialistas debatem estratégias

THE NEW YORK TIMES - Israel, que já bombardeia intensamente Gaza, está se preparando para uma grande operação militar, diferente de qualquer outra no passado, alertando o mundo que, para o país, após o massacre dos seus cidadãos pelo grupo terrorista Hamas, no sábado, 7, as regras mudaram.

“Cada membro do Hamas está marcado pela morte”, disse o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu na noite de quarta-feira, 11, usando o novo vocabulário agressivo do governo. Na quinta-feira, 12, ao lado do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony J. Blinken, ele comparou o Hamas ao Estado Islâmico e disse: “O Hamas é o ISIS, e tal como o ISIS foi esmagado, o Hamas também será esmagado”.

Fumaça sobe após ataque aéreo israelense na cidade de Gaza, na quarta-feira, 11 Foto: Fatima Shbair/AP

Há pouca discussão no novo governo de coalizão, que deve aprovar os planos militares, sobre a necessidade de desmantelar o Hamas – para garantir que nunca mais o grupo terrorista possa ameaçar Israel e que os responsáveis pela morte de mais de 1,3 mil civis israelitas sejam caçados, dizem as autoridades.

Não há dúvida de que uma grande operação está por vir. Perto da fronteira, já existem tropas e tanques israelitas em grande quantidade, e o país convocou 360 mil reservistas.

Mas há argumentos táticos sobre como a operação deve começar, se começará em massa ou com grupos de ataque, e como coordenar a força esmagadora de Israel em terra, mar e especialmente no ar, disse Yaakov Amidror, um major-general aposentado que serviu como conselheiro de segurança nacional de Netanyahu em um governo anterior e conversou com autoridades do governo.

É claro que há também a questão de saber qual a melhor forma de encorajar os civis a saírem das cidades densamente povoadas para regiões mais seguras, acrescentou. E, pairando sobre tudo, está a questão de quanto tempo as forças israelenses permaneceriam.

“Não há um único membro do gabinete que não concorde que o Hamas deve ser reduzido a cinzas”, disse Amidror. “Quanto tempo leva, os métodos, como minimizar o número de vítimas civis, este é o diálogo.”

“Se tivermos de tomar toda a Faixa de Gaza, faremos de forma lenta, mas certeira, mesmo que demore seis meses”, acrescentou, repetindo o que disseram oficiais superiores.

Jovem carrega menina após ataque israelense em Gaza Foto: Said Khatib/AFP

Mas há pouca vontade de Israel em reocupar a Faixa de Gaza, disse Itamar Yaar, que ajudou a planejar a retirada de soldados e cidadãos israelenses do local em 2005, como vice-chefe do Conselho de Segurança Nacional.

“A atividade terrestre não é um fim – é um meio para atingir o objetivo político de garantir que o Hamas nunca mais possa atacar israelitas, uma vez que isso será impossível apenas por meio do poder aéreo”, disse Yaar, ainda um coronel da reserva. Mas ele alertou que a responsabilidade de governar os 2,3 milhões de pessoas em Gaza “não é boa para nós, nem para eles”.

As operações terrestres serão variadas, sugeriu ele: assumir o controle de algum território, criar uma barreira entre diferentes áreas, realizar ataques baseados em inteligência e interrogatórios, tentar encontrar e salvar reféns e tentar encontrar e matar terroristas do Hamas. Também é claro, para todos, disse ele, “que uma operação terrestre terá um preço elevado nas vidas palestinianas e nas baixas israelitas”.

O fracasso dos alardeados serviços de inteligência e militares israelenses em prever e confrontar ao ataque terrorista do Hamas forneceu uma importante nota de advertência, de acordo com dois oficiais de defesa que participaram de reuniões sobre a possibilidade de uma invasão terrestre e que falaram sob condição de anonimato em razão da sensibilidade do assunto.

Alguns altos funcionários questionaram se o exército é capaz de conduzir eficazmente uma guerra feroz contra um grupo terrorista decentemente equipado e treinado na área construída por eles, disseram os responsáveis da defesa.

Soldados e veículos militares israelenses se reúnem em uma área ao longo da fronteira com Gaza, sul de Israel, em 9 de outubro de 2023. EFE/EPA/ATEF SAFADI

Mas a incapacidade de responder eficazmente ao Hamas poderia criar um “perigo existencial” para Israel, que poderia perder o seu poder de dissuasão no Oriente Médio, destruindo o pacto vital que o Estado tem de proteger os seus cidadãos, disse um funcionário.

“As Forças de Defesa de Israel são responsáveis pela segurança do país e de seus cidadãos”, afirmou o chefe do Estado-Maior de Israel, general Herzi Halevi, na quinta-feira. “E, no sábado (7), não cumprimos isso.”

Mas o salto em relação ao passado é considerável. Desta vez, Israel deve pôr de lado alguns valores tradicionais – que os reféns israelitas devem ser protegidos e devolvidos, que as vidas dos soldados são preciosas e que Israel, enquanto democracia, se esforça para evitar processos internacionais.

Desta vez, sugerem as autoridades, Israel deve derrotar o Hamas, mesmo à custa dos seus reféns e dos seus soldados e de uma extensa campanha de bombardeamentos que já está causando centenas de mortes de civis em Gaza.

Em conflitos anteriores com o Hamas em Gaza, mas especialmente em 2009, houve debates significativos sobre a possibilidade de reocupar o território e destruir o Hamas, disse Ofer Shelah, antigo legislador e pesquisador sênior do Instituto de Estudos de Segurança Nacional em Tel-Aviv.

Em 2009, a infantaria israelita entrou em Gaza e progrediu tão bem e com tão poucas baixas que o governo de Ehud Olmert, o primeiro-ministro na época, ficou dividido sobre a possibilidade de continuar a operação.

Olmert e Yoav Gallant, então chefe do Comando Sul e agora atual ministro da Defesa, queriam continuar, disse Shelah. Outros, como Ehud Barak, o ministro da Defesa na época, argumentaram com sucesso que já tinham sido causados danos suficientes e que Israel não queria manter a responsabilidade pelo bem-estar dos palestinos na região.

Houve um debate semelhante no conflito de 2014 com Gaza, que também viu uma invasão terrestre por Israel e custou mais vidas israelitas do que em 2009, com pressão sobre o governo para retomar Gaza ou partes dela.

Os militares informaram então o gabinete de segurança sobre as prováveis consequências. As previsões eram de muitas centenas de soldados mortos e perto de 10 mil palestinos mortos, disse Udi Segal, o repórter que divulgou a história. Os militares disseram que os acordos de paz com o Egito e a Jordânia poderiam estar em risco e que o custo financeiro do controle de Gaza seria enorme, disse Segal numa entrevista.

A suspeita sempre foi de que Netanyahu vazou a notícia do briefing para trazer algum realismo sobre o custo de uma reocupação de Gaza. Segal não revela sua fonte.

“Acho que o preço hoje será mais elevado do que o estimado na época”, disse Segal. “Isso ainda não significa que Israel não será forçado a fazer isso. Todas as medidas anteriores foram tomadas com a ideia de que o Hamas não é apenas uma organização terrorista, mas também um governo com o qual se pode argumentar. Não mais.”

Funeral em Tel Aviv, Israel, na quarta-feira, 11 Foto: AP Photo/Francisco Seco

A questão é se Israel continuará a esforçar-se tanto como fez no passado – dizem os críticos, com pouco sucesso – para obedecer às regras internacionais de guerra contra danos a civis.

O presidente Biden alertou Netanyahu para respeitar a Convenção de Genebra e as regras de guerra, mas Israel já decidiu cortar a eletricidade e a água dos habitantes de Gaza e bombardeou a passagem oficial de Rafah para o Egito.

Israel também anunciou que não alertará mais os moradores sobre um edifício prestes a ser bombardeado, lançando um projétil não explosivo no telhado para avisá-los. Em vez disso, disse aos habitantes de Gaza para abandonarem os edifícios que sabem conter agentes ou armas do Hamas, argumentando que a convenção permite atingir objetivos militares.

Israel também tem sido pressionado a criar um corredor humanitário para levar a ajuda urgentemente necessária a Gaza, mas essa decisão ainda não foi tomada, segundo o tenente-coronel Richard Hecht, porta-voz do exército.

E o Catar, que ajudou a financiar Gaza, tenta criar um canal diplomático para discutir a libertação de reféns pelo Hamas e uma desescalada. Mas um diplomata informado sobre as conversas, falando sob condição de anonimato para evitar perturbar negociações sensíveis, disse que nenhum dos lados está interessado numa desescalada agora e que os israelitas não discutirão nada até que as mulheres e crianças sejam libertadas.

Quanto ao que poderá acontecer depois em Gaza, alguns apontam para 2002, quando as tropas israelitas tomaram grandes áreas da Cisjordânia ocupada, em difíceis combates durante a segunda intifada, a maior operação militar israelita no local desde a guerra de 1967. As tropas israelitas finalmente retiraram-se das cidades e ajudaram a fortalecer o domínio da Autoridade Palestina nessas cidades.

Corpos em local onde foi realizado um festival de música atacado pelos terroristas do Hamas Foto: Ohad Zwigenberg/AP

Mas Gaza, disse Amidror, é diferente; Israel não tem interesse em manter-se ligado a Gaza e à sua população. Shelah sugere que é possível que os Estados Unidos organizem uma coligação regional para ajudar Gaza, incluindo o Egito, os países do Golfo e até a Arábia Saudita, ou para ajudar a restaurar o poder da Autoridade Palestina.

Mas destruir totalmente o Hamas é uma tarefa tola, disse Yaar. “O Hamas é um conjunto de pessoas com fé religiosa e esta crença não pode ser apagada. O que é possível é danificar suas habilidades.” Em 1956, terroristas atacaram agricultores nos campos de Nahal Oz, um kibutz israelita perto de Gaza, e mataram e mutilaram um jovem primeiro-tenente. O mesmo kibutz perdeu muitas pessoas para o Hamas no último sábado.

Depois, Moshe Dayan, o proeminente comandante israelita que era chefe do Estado-Maior, fez um famoso discurso, no qual reconheceu que os colonos israelitas estavam a inspirar “ódio potente” entre aqueles “sentados nos campos de refugiados em Gaza”, porque “diante dos olhos deles, temos transformado as terras e aldeias em que eles e seus antepassados viveram em nossa própria herança.”

Ele continuou: “Somos a geração do assentamento e sem capacetes de aço e a boca do canhão não seremos capazes de plantar uma árvore ou construir uma casa”. As suas vidas, mais do que tudo, dependiam da sua capacidade de se defender contra os árabes que queriam matá-los, disse ele. Todo o resto – o desenvolvimento, a economia, a sociedade e a cultura – estava subordinado e devia curvar-se às necessidades de segurança e sobrevivência. Israel está, hoje, se lembrando de suas palavras.