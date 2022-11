Como será o segundo turno na Geórgia, que pode definir a eleição para o Senado nos EUA

Publicidade

WASHINGTON - A confirmação de um 2° turno entre o reverendo Raphael Warnock, do Partido Democrata, e o ex-jogador de futebol americano Herschel Walker, do Partido Republicano, na disputa pelo Senado na Geórgia atrasou o resultado sobre o controle do Congresso até dezembro, colocando o Estado em uma posição decisiva pela segunda vez consecutiva.

Há dois anos, o controle do Senado também foi decidido na Geórgia, com duas vitórias em segundo turno dando o controle da Câmara Alta do Congresso aos democratas.

Neste ano, é possível que o controle do Senado se reduza novamente à disputa inacabada no Estado, a menos que um dos partidos vença nas duas disputas ainda em aberto, no Arizona e em Nevada.

Os candidatos Raphael Warnock (E) e Herschel Walker (D) disputarão a vaga ao Senado da Geórgia em segundo turno, no dia 6 de dezembro. Foto: Bob Strong e Jonathan Ernst/ REUTERS

O confronto direto entre Warnock e Walker está marcado para 6 de dezembro. Entenda os detalhes da disputa decisiva pelo Senado.

Quem está na disputa pelo Senado na Geórgia?

A disputa pelo Senado no Estado em 2° turno aconteceu apenas porque um terceiro candidato, o libertário Chase Oliver, obteve 2,1% na rodada inicial de votação, em 8 de novembro. Isso foi suficiente para impedir que Warnock ou Walker recebessem mais da metade dos votos, o que é necessário para evitar o segundo turno, de acordo com as regras eleitorais do Estado.

Agora, os candidatos democrata e republicano serão os únicos com nome na cédula de votação em 6 de dezembro, em uma disputa direta. Menos de 1 ponto porcentual separou os dois no 1° turno.

Em uma disputa acirrada, os pouco mais de 2% dos votos conquistados pelo libertário Chase Oliver foram suficientes para impedir que Warnock ou Walker garantissem o mínimo de 50% dos votos no 1° turno. Foto: Ben Gray/ AP - 16/10/2022

Warnock apoiou sua campanha nas realizações legislativas dos democratas, como a resposta à pandemia do coronavírus e reformas de infraestrutura. Walker foi assediado por uma variedade de atenção crítica, incluindo alegações de que ele exagerou seu sucesso nos negócios, bem como sucessivos relatórios alegando que ele encorajou e pagou pelo aborto de uma mulher em 2009, e mais tarde teve um filho com ela.

Provavelmente não vai prejudicar Walker o fato de que a equipe de sua alma mater esteja tendo outra grande temporada: a mesma equipe pela qual o ex-astro da NFL jogou em seus tempos de atleta universitário, os Bulldogs, estão bem classificados para disputar o título da liga três dias antes do segundo turno.

Como funciona a votação?

A campanha do segundo turno é estruturada de forma semelhante a qualquer outra, com semanas de intensos comícios e propaganda eleitoral. Os eleitores podem solicitar cédulas para votação por correio, embora não sejam enviadas até 18 de novembro.

De acordo com autoridades estaduais, a votação antecipada deve começar em 28 de novembro, embora alguns condados possam começar mais cedo. A votação antecipada termina em 2 de dezembro.

O que aconteceu da última vez que houve 2° turno?

Será o segundo segundo turno de Warnock, que conquistou sua vaga no Congresso em um segundo turno especial, em 5 de janeiro de 2021. Juntamente com a vitória de Jon Ossoff, em um segundo turno simultâneo no Senado, as cadeiras da Geórgia deram aos democratas a estreita maioria que eles têm defendido neste ano.

Ao contrário de 2020, apenas um desses assentos da Geórgia está em alta este ano. Ao derrotar o senador republicano David Perdue, Ossoff foi eleito para um mandato completo de seis anos e não será reeleito até 2026.

Se a Geórgia se tornará ou não um caso de “o vencedor leva tudo” pela segunda vez consecutiva, vai depender do Arizona e de Nevada, onde os republicanos estão tentando derrubar os democratas.

Como deve ser a disputa

Dada a estreita margem partidária no Senado, muitas das eleições atraíram candidatos competitivos em todo o país, mas a Geórgia tem sido, em muitos momentos, o epicentro dos esforços nacionais de democratas e republicanos. Agora, com o segundo turno no calendário, espera-se que isso aumente, com potenciais candidatos presidenciais de 2024 pegando carona em toda a atenção e tentando desequilibrar a balança. A campanha no 2° turno terá quatro semanas./ AP