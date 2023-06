Contraofensiva da Ucrânia tem como desafio superar terreno plano e trincheiras russas; leia análise

THE NEW YORK TIMES - Para executar uma contraofensiva bem-sucedida após meses de planejamento, as tropas da Ucrânia terão de navegar em terreno plano, inóspito e entre fortes defesas russas.

Analistas militares e autoridades ocidentais há muito tempo acreditavam que o ataque se concentraria no sul da Ucrânia como parte de uma estratégia para cortar a ligação por terra entre Rússia e Crimeia. Espera-se que a operação envolva milhares de soldados ucranianos, muitos treinados pela Otan, com equipamentos modernos, blindados e tanques.

Mas não importa onde a Ucrânia ataque, as defesas da Rússia serão certamente formidáveis. As forças de Moscou tiveram meses para cavar, colocar campos minados e preparar trincheiras.

Uso de drones defensivos

As formações russas também se tornaram cada vez mais adeptas do uso de drones para ajudar a localizar alvos para ataques de artilharia. Isso tornou mais desafiador para os ucranianos, muitas vezes sob fogo pesado, coordenar movimentos de tropas, tanques e apoio de artilharia com eficácia suficiente para avançar no campo de batalha.

Esse tipo de coordenação na linha de frente, conhecido nos círculos militares como “armas combinadas”, tem imposto uma dificuldade a mais para a Ucrânia desde a invasão da Rússia. As tropas ucranianas costumam usar sistemas de rádio diferentes, o que dificulta a comunicação entre as unidades.

Uma das razões pelas quais uma operação no sul da Ucrânia foi suspensa, no início do ano, foi que as tropas no terreno não conseguiam se comunicar com os soldados dentro dos tanques de acompanhamento.

Decisões rápidas

Em compensação, durante as ofensivas ucranianas bem-sucedidas, no ano passado, como em torno da região nordeste de Kharkiv, em setembro, e na cidade portuária de Kherson, no outono, os líderes militares ucranianos mostraram que são capazes de tomar decisões rápidas no campo de batalha para tirar vantagem das vulnerabilidades da Rússia.

Em setembro, durante a batalha pela cidade de Kharkiv, por exemplo, as tropas ucranianas romperam as linhas inimigas russas levemente defendidas, avançando rapidamente e assumindo o controle da região.

