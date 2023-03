Corda de bungee jump arrebenta durante salto de turista; veja vídeo

TAILÂNDIA - A prática do esporte radical se tornou um pesadelo para um homem de 39 anos, quando, num salto de bungee jump, a corda elástica que segurava seus pés rompeu. O turista que é de Hong Kong e prefere ser identificado por Mike pulou de uma plataforma com altura de 30 metros, o equivalente a um prédio de 10 andares, que ficava abaixo de um lago na região de Pattaya —um dos destinos turísticos mais disputados da Tailândia, há duas horas de distância de Bangkok.

Segundo a agência de notícias hk01, de Hong Kong, quando a corda do bungee jump rompeu o homem estava a uma altura de cinco metros da água. Na queda, o turista teve ferimentos no corpo, tórax e pulmões. Ele desmaiou momentaneamente, até que recuperou a consciência e nadou para fora do lago com a ajuda dos funcionários da atração, que o levaram para o hospital. Com o estado de saúde estável, o homem não precisou passar por nenhuma cirurgia.

Em entrevista a hk01, Mike contou que estava apavorado por pular de um lugar tão alto, e então, fechou os olhos. “Mas quando voltei aos meus sentidos, me vi caindo na água. No começo, a dor era tão forte que me senti tonto”, recordou.

O vídeo que registra a queda viralizou nas redes sociais. O serviço de notícias de Cingapura, Mothership, publicou em seu perfil no Twitter o registro, onde é possível ver Mike em queda livre por cerca de seis segundos, gritando com a adrenalina do salto junto de outras pessoas que o assistiam, até que, ao se aproximar da superfície do lago, a corda elástica se rompe repentinamente e um silêncio toma conta de todos.

Bungee cord breaks in Thailand: Hong Kong tourist freefalls 6 sec & gets injured https://t.co/RMawcolbpE pic.twitter.com/sa5GlzjJ65 — Mothership (@MothershipSG) March 21, 2023

Lesões no corpo inteiro

Quando Mike caiu no lago, seus braços estavam esticados, então a área de sua axila entrou em contato com a água primeiro, causando lesões na camada de pele, que começou a sangrar. A queda também machucou o seu joelho esquerdo, deixou os olhos vermelhos e inchados, com dores atingindo também os músculos. No hospital, o homem chegou a fazer exame de radiografia, mas não foi apontado dano em seus órgãos; para os ferimentos e dores, os médicos indicaram analgésicos.

No entanto, ao retornar para Hong Kong, segundo informações do jornal da Tailândia The Thaiger, o turista descobriu estar com infecção nos pulmões por engolir a água suja do lago e precisou ser internado por três dias.

O incidente aconteceu no final do mês de fevereiro, no Changthai Thappraya Safari and Adventure Park, mas as investigações se tornaram públicas apenas nesta semana.

Parque não reembolsou o valor total das despesas

A agência hk01 afirmou que o parque ofereceu uma indenização apenas pelo custo da experiência de bungee jump e pelo custo do serviço ambulatorial de emergência, totalizando HK $ 2300, o equivalente a R$ 1545.

Mas ao voltar da viagem ele gastou mais de HK $ 50.000 (R$ 33.585) em despesas médicas, durante os três dias que ficou internado em Hong Kong, por isso, não aceitou a indenização.

Segundo o jornal de Cingapura The Straits Times, o operador do bungee jump no dia do incidente, Natthaphon Yokcharoen, pediu desculpas nesta quarta-feira, 22. “O Thappraya Safari está aberto há sete anos e nada disso aconteceu. Todos os nossos equipamentos são licenciados. Eu gostaria de me desculpar por esse incidente”, falou.