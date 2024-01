The New York Times - Poucas semanas antes de o Equador mergulhar no caos, com motins nas prisões, dois chefões do crime em fuga e o breve cerco a uma estação de televisão, a principal procuradora do país lançou uma grande operação destinada a erradicar a narcocorrupção nos mais altos níveis do governo.

A investigação, denominada “Caso Metástase”, levou a incursões em todo o Equador e a mais de 30 prisões.

Entre os acusados estavam juízes acusados de conceder decisões favoráveis a líderes de gangues, policiais que teriam alterado provas e entregue armas nas prisões, e o próprio ex-diretor da autoridade penitenciária, acusado de dar tratamento especial a um poderoso traficante de drogas.

Eles foram implicados por mensagens de texto e registros de chamadas obtidos de celulares pertencentes ao traficante de drogas, que foi assassinado enquanto estava preso.

Quando a procuradora-geral, Diana Salazar, anunciou as acusações no mês passado, disse que a investigação revelou a propagação de grupos criminosos por meio das instituições do Equador. Ela também alertou sobre uma possível “escalada da violência” nos dias seguintes e disse que o Executivo fora colocado em alerta.

Esta semana, sua previsão se tornou realidade.

Forças de Segurança do Equador patrulham as ruas da cidade de Quito (Foto: AFP / AFP)

“Onde tudo começa”

Entrevistas com especialistas em segurança e fontes de inteligência revelam o que pode ter desencadeado a violência no Equador esta semana, que foi tão intensa que levou o presidente, Daniel Noboa, a declarar guerra às gangues e a impor o estado de emergência.

De acordo com as entrevistas, a investigação da procuradora-geral desempenhou um papel fundamental.

“A ‘Metástase’ é onde tudo começa”, disse Mario Pazmiño, coronel reformado e ex-diretor de inteligência do Exército equatoriano, que é analista independente em questões de segurança.

Os ataques pressionaram Noboa, que assumiu o cargo em novembro e prometeu reprimir as gangues e limpar o sistema penitenciário, para tomar medidas concretas, disse Pazmiño.

O presidente garantiu que grandes mudanças estavam por vir. Embora ele não tenha dito publicamente quais eram, as autoridades disseram que as mudanças incluíam a transferência de vários líderes de gangues poderosos para uma instalação de segurança máxima conhecida como La Roca, em Guayaquil, uma importante cidade costeira.

“A vida de cada um estaria em perigo”

Os líderes das gangues souberam do plano antes que a transferência pudesse ocorrer, provavelmente por meio de um vazamento do governo, disseram as autoridades. E, no domingo, Adolfo Macías, conhecido como Fito – que dirige uma gangue chamada Choneros e é amplamente considerado o líder de gangue mais poderoso do Equador – desapareceu de sua cela.

Enquanto os presos entravam em confronto com os guardas nas prisões de todo o país, outro líder de gangue, Fabricio Colón Pico, que chefia Los Lobos, escapou na manhã de terça-feira de uma prisão perto da cidade de Riobamba.

Especialistas disseram que os líderes das gangues queriam evitar La Roca porque a segurança seria mais rígida e eles provavelmente perderiam o acesso a aparelhos eletrônicos como celulares. Os líderes também temiam que, se fossem alojados com os seus rivais em La Roca, pudessem ser mortos.

“A vida de cada um estaria em perigo”, disse Pazmiño. “Esse foi o ponto de ruptura.”

Em resposta à transferência planejada, os especialistas dizem que os líderes provavelmente ordenaram aos membros dos gangues – de dentro das prisões que servem como centros de comando – que contra-atacassem.

E assim, na terça-feira, os equatorianos experimentaram uma violência como nunca tinham visto em anos – mesmo quando a guerra entre gangues abalou o país outrora pacífico. Em diversas prisões, os presos fizeram guardas e funcionários como reféns. Um vídeo de mídia social mostrou guardas mantidos com facas apontadas contra eles.

Nas cidades e vilas, policiais foram sequestrados, carros foram incendiados e explosivos foram detonados.

As forças de segurança equatorianas patrulham a área ao redor da praça principal e do palácio presidencial. (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

Guayaquil foi a região que sofreu maior violência, com homens armados invadindo não só o estúdio da rede TC Televisión durante uma transmissão, mas também vários hospitais, e abrindo fogo perto de pelo menos uma escola.

No caos, pelo menos 11 pessoas morreram, disseram as autoridades, a maioria delas em Guayaquil, e quase 200 funcionários penitenciários foram feitos reféns.

As revelações da procuradora-geral – e o plano subsequente de Noboa de transferir líderes de gangues – provocaram intensa raiva.

“A operação ‘Metástase’ foi como chutar um ninho de vespas”, disse Gustavo Flores-Macías, professor de governo e políticas públicas da Universidade Cornell, especializado em América Latina.

Antes da operação, os líderes das gangues pareciam ter atingido um estado de “equilíbrio”, disse ele, no qual sentiam que podiam operar as suas lucrativas redes criminosas, mesmo atrás das grades, com a cooperação das autoridades.

“Digamos que as gangues operem sob um nível de impunidade e digamos que estejam bastante felizes com isso”, disse Flores-Macías. “O que a ‘Metástase’ está fazendo é perturbar esse equilíbrio que existe e que lhes permite fazer negócios normalmente. Portanto, há uma reação neste submundo do crime, e ela assume a forma dessas ações bastante violentas e espetaculares.”

O gabinete de Salazar respondeu dizendo que não iria conceder entrevistas devido à situação de segurança em curso.

A violência desencadeada pelas gangues foi recebida com força. Na tarde de terça-feira, Noboa tomou a medida extraordinária de declarar um conflito armado interno, lançando os militares contra as duas dúzias de gangues do país.

No primeiro dia após a declaração, as autoridades afirmaram que a polícia e as forças armadas mataram cinco pessoas envolvidas na violência relacionada com gangues e prenderam mais de 850.

O Departamento de Estado dos EUA divulgou um comunicado na quinta-feira dizendo que autoridades americanas, militares e governamentais visitariam o Equador para ajudar na luta contra o que o departamento chamou de “níveis terríveis de violência e terrorismo nas mãos de elementos narco-criminosos”.

Uma pessoa que trabalha na inteligência equatoriana e que falou sob condição de anonimato devido à delicadeza do assunto disse na quinta-feira que os líderes de gangues pareciam ter sido castigados pela resposta feroz à violência desta semana e ordenaram calma nas ruas e prisões.

Os dois líderes de gangues, Macías e Colón, permaneceram foragidos.

Colón, que foi preso uma semana antes de escapar e a quem Salazar acusou de conspirar para matá-la, postou um vídeo na quinta-feira no X, rede social anteriormente conhecida como Twitter. Aparecendo vestindo uma parca e um solidéu, ele disse que só escapou porque acreditava que seria morto se permanecesse sob custódia.

Ele disse ao presidente que se entregaria se sua segurança pudesse ser garantida. Em uma entrevista de rádio, Noboa disse que não lhe ofereceria tal acordo.

Presos no telhado da prisão de Turi, onde agentes penitenciários foram mantidos como reféns, em Cuenca, Equador, em 8 de janeiro de 2024.(Foto: FERNANDO MACHADO / AFP) Foto: FERNANDO MACHADO/AFP

Salazar, a primeira procuradora-geral negra do Equador, foi nomeada em 2019. Ela processou um ex-presidente, Rafael Correa, por acusações de corrupção no ano seguinte, recomendando uma pena de oito anos, a pena máxima, depois de ele ter sido condenado.

Sua última investigação começou após a morte de Leandro Norero, líder de gangue, em 2022. Norero foi o fundador dos Chone Killers e tornou-se um dos traficantes e financiadores mais poderosos do país, estabelecendo laços com o cartel Jalisco Nueva Generación no México, disse o procurador-geral. Ele cumpria pena por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro quando foi morto em um massacre na prisão. No momento de sua morte, dizem autoridades penitenciárias e especialistas, ele tentava unir gangues rivais em um cartel.

A procuradora-geral disse que ele também tem recompensado juízes, policiais, guardas e outros que ajudaram ele e seus associados com apartamentos, carros, dinheiro e prostitutas. Entre os expostos pelos registros do celular do senhor Norero estava Pablo Ramírez, ex-chefe da autoridade penitenciária, acusado de dar tratamento preferencial ao senhor Norero. Ramirez negou ter qualquer contato com Norero.

Wilman Terán, chefe do Conselho Judiciário do país e ex-magistrado do tribunal superior do país, também foi acusado. Terán, cujo conselho supervisiona e disciplina juízes e promotores, negou que fizesse parte da extensa rede de favores de Norero. O conselho manteve-se ao seu lado, chamando a operação de Salazar de campanha difamatória.

Um dia antes da operação ser realizada, legisladores considerados simpáticos ao ex-presidente Correa anunciaram um plano para investigar a procuradora Salazar, alegando que ela tinha sido seletiva nos casos que perseguia.

Na mesma altura, Correa publicou uma mensagem na plataforma X alertando sobre uma operação iminente, uma mensagem que Salazar disse mais tarde ter alertado vários funcionários visados, que escaparam à captura nas operações.

“A narcopolítica foi revelada no Equador”, disse Salazar ao anunciar as prisões que foram feitas.

Em uma audiência que durou várias horas, ela descreveu como os traficantes de drogas penetraram no sistema político do Equador e nas suas prisões.

As transcrições das evidências do celular chegavam a 15.000 páginas.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.