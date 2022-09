Cuba sofre apagão causado pelo furacão Ian e cerca de 11,2 milhões de pessoas ficam sem luz elétrica

Cuba está sem energia na noite desta terça-feira, 27, devido aos danos causados na rede elétrica do país pelo furacão Ian, que atingiu a ilha durante o dia. Cerca de 11,2 milhões de habitantes estão sem luz, e poucos possuem geradores nos domicílios.

O diretor técnico da União Elétrica estatal, Lazaro Guerra, anunciou o apagão na noite desta terça-feira. “Não há serviço elétrico em nenhuma área do país no momento”, disse.

Enquanto o furacão Ian deixa o país e segue em direção à Flórida, nos EUA, pessoas eram vistas caminhando nas ruas de Cuba com a iluminação própria dos telefones. Algumas casas eram iluminadas com velas ou lâmpadas de bateria recarregáveis.

Imagem mostra danos causados pelo furacão Ian em Pinar del Rio, zona oeste de Cuba, nesta terça-feira, 27 Foto: Ramon Espinosa / AP

O furacão de categoria 3 deixou um rastro de destruição nas províncias do oeste de Cuba, atingindo principalmente Pinar del Río durante a madrugada. Foram registradas quedas de árvores, cabos e postes de energia. Quase 38.000 pessoas foram retiradas de suas casas em Pinar del Río até a madrugada de terça-feira. A província de Artemisa e a capital Havana, de 2,1 milhões de habitantes, também foram fortemente atingidas.

A tempestade registra ventos de 185 quilômetros por hora, com rajadas até 200 km/h. O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, visitou pontos do país atingidos pelo furacão e disse que “os danos são grandes, ainda que não seja possível contabilizá-los”.

“A ajuda já está chegando de todo o país. Confiamos no povo de Pinar del Río, um povo nobre, trabalhador e com muita experiência nestas situações. Tenham certeza de que vamos nos recuperar”, escreveu em sua conta no Twitter.

Segundo Lazaro Guerra, os danos foram maiores na zona oeste do país porque conta com linhas de transmissão que estão fora de serviço, devido à passagem do furacão Ian. O diretor afirmou que a falha na rede elétrica ocorreu nas linhas de ligação do sistema de ponta a ponta da ilha, derivadas de alterações na carga e na frequência elétrica, causando um fenômeno de instabilidade no serviço.

O Ministério de Minas e Energia disse, por sua vez, que é uma “condição excepcional”, cuja solução “requer muita precisão”, e que o serviço de energia elétrica será restaurado gradualmente. /AFP