Por semanas, os republicanos condicionaram o envio de US$ 60 bilhões em ajuda à Ucrânia e US$ 10 bilhões para Israel a um aperto na repressão contra a imigração ilegal. Quando os democratas cederam, Trump, que pretende usar a crise migratória como principal ponto de sua campanha para retornar à presidência, impulsionou o boicote ao acordo, que tinha sido negociado pela cúpula dos dois partidos no Senado.

Os senadores agora seguirão para outra votação para financiar aliados americanos — que também inclui bilhões para aliados no Pacífico e US$ 10 bilhões em ajuda humanitária para Gaza, Ucrânia e outros países — sem as reformas fronteiriças.