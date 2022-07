Departamento de Justiça dos EUA mira papel de Trump no ataque ao Capitólio

Promotores federais americanos perguntaram diretamente a testemunhas nos últimos dias sobre o envolvimento do ex-presidente Donald Trump nos esforços para reverter sua derrota nas eleições de 2020, disse ao jornal americano The New York Times uma pessoa familiarizada com o depoimento na terça-feira 26, sugerindo que a investigação criminal do Departamento de Justiça mudou para um patamar mais agressivo e tenso politicamente.

O papel de Trump para reverter a derrota eleitoral para Joe Biden foi estabelecido há muito tempo, tanto por meio de suas ações públicas e declarações quanto por meio de evidências coletadas pela comissão da Câmara que investiga o ataque de 6 de janeiro. Mas o Departamento de Justiça tem se mantido em silêncio sobre como - e até mesmo se há possibilidade - formular acusações contra Trump, e reluta até mesmo em admitir que o papel do ex-presidente foi discutido em reuniões do departamento.

O Departamento de Justiça Fazer perguntas sobre o envolvimento de Trump no ataque ao Capitólio não significa a abertura de uma investigação criminal contra ele, medida que levaria a impactos políticos e jurídicos.

Reverter a derrota

A investigação sobre um elemento central do esforço para manter Trump no cargo - o plano de nomear listas de eleitores prometidos a Trump em Estados vencidos por Biden - parece estar acelerando com promotores perguntando a testemunhas sobre Trump e membros de seu círculo íntimo, incluindo o chefe de gabinete da Casa Branca Mark Meadows.

Em abril, antes do início das audiências na comissão da Câmara, funcionários do Departamento de Justiça receberam gravações telefônicas de autoridades e conselheiros de Trump na Casa Branca, disseram fontes próximas ao caso.

Dois importantes assessores do então vice-presidente Mike Pence testemunharam na semana passada, enquanto promotores emitiram intimações e mandados de busca para um número crescente de figuras ligadas a Trump e à campanha para reverter sua derrota. Um porta-voz do procurador-geral Merrick B. Garland se recusou a comentar o caso, dizendo que o Departamento de Justiça não fornece detalhes dos processos.

Se for tomada a decisão de se abrir uma investigação criminal contra Trump depois que ele anunciar sua intenção de concorrer às eleições de 2024, como ele continua insinuando que poderia fazer, o Departamento de Justiça seria obrigado a realizar um processo formal de consulta e, em seguida, assinar uma aprovação formal das intenções do departamento sob uma norma interna criada pelo ex-procurador-geral William P. Barr e endossada por Garland.

Garland tem dito, no entanto, que tem o direito de investigar ou processar qualquer um, inclusive Trump, de acordo com as evidências.

Envolvidos

As questões sobre Trump se concentraram no plano que ele estava promovendo para inviabilizar a certificação do Congresso da vitória de Biden no Colégio Eleitoral em 6 de janeiro de 2021. Os dois assessores de Pence que testemunharam – Marc Short, que era seu chefe de gabinete, e Greg Jacob, que era seu advogado – estavam presentes em uma reunião no Salão Oval em 4 de janeiro de 2021, quando Trump tentou pressionar Pence a abraçar o plano de citar as chapas concorrentes de eleitores como justificativa para bloquear ou atrasar a certificação do Colégio Eleitoral.

Nas últimas semanas, o Departamento de Justiça também apreendeu telefones de duas pessoas-chave, John Eastman, o advogado que ajudou a desenvolver e promover o plano para derrubar a certificação do Colégio Eleitoral, e Jeffrey Clark, um ex-funcionário do Departamento de Justiça que estava no centro do processo.

Integrantes da comissão da Câmara avaliam agora enviar um encaminhamento criminal ao Departamento de Justiça para aumentar a pressão sobre Garland em processar Trump. / NYT