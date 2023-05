Deputado brasileiro George Santos responderá a processo criminal na Justiça americana

WASHINGTON - O deputado americano de origem brasileira George Santos responderá criminalmente a um processo na Justiça americana. A investigação está sob segredo de Justiça e é conduzida pelo departamento de Justiça a nível federal. Santos, que se tornou conhecido por mentir no currículo antes de se eleger deputado por NY no ano passado, tem problemas com a Justiça brasileira, inclusive inquéritos por estelionato tramitando na Justiça do Rio de Janeiro.

À Associated Press, o deputado disse que as acusações eram desconhecidas por ele. “Isso é novidade para mim”, afirmou.

Santos admitiu ter mentido sobre ter ascendência judaica, formação em Wall Street, diploma universitário e um histórico como estrela do vôlei.

George Santos deixa o Capitólio no começo de janeiro: investigação criminal foi aberta contra deputado de origem brasileira Foto: Andrew Harnik, File/ AP

Desde a eleição, também surgiram sérias questões sobre sua vida financeira. Santos resistiu aos pedidos de renúncia e recentemente anunciou que estava concorrendo à reeleição. Ele disse que suas mentiras sobre a história de sua vida, que incluía dizer às pessoas que tinha empregos em várias empresas financeiras globais e um luxuoso portfólio imobiliário, eram enfeites inofensivos de seu currículo.

A pressão sobre ele para desistir, porém, tem sido intensa. Ele foi ridicularizado nas redes sociais e em programas de televisão. Membros do próprio partido exigiram que ele renunciasse, dizendo que havia traído os eleitores e seu próprio partido com suas mentiras. / AP