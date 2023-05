DeSantis muda lei para disputar presidência dos EUA em 2024 sem renunciar ao governo da Flórida

MIAMI - O governador da Flórida, Ron DeSantis, deve sancionar nos próximos dias uma lei que lei garantirá que autoriza que ele concorra à presidência dos EUA, em 2024, sem precisar renunciar ao cargo de governador da Flórida.

Na reta final de governo, DeSantis conseguiu aprovar uma agenda conservadora completa no Congresso estadual: a proibição do aborto após as seis semanas de gravidez; o porte de armas escondidas sem permissão ou treinamento; e a expansão dos vouchers escolares. Todas os projetos poderiam ser usados nas prévias republicanas.

De acordo com a lei atual, se fosse concorrer à Casa Branca, DeSantis teria de apresentar uma carta de renúncia antes do prazo de qualificação da candidatura e renunciar ao cargo de governador até o dia da posse presidencial, em 2025. A nova legislação, alterada pela maioria republicana, isenta dessa necessidade os candidatos a presidente e vice-presidente dos EUA.

Os democratas da Flórida criticaram DeSantis e os deputados republicanos por permitirem que o governador divida as atenções entre a campanha presidencial e os problemas da Flórida. Por enquanto, o ex-presidente Donald Trump é o maior rival de DeSantis nas primárias do partido. /NYT