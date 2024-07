Desistência de Biden para disputa presidencial nos EUA vira piada nas redes sociais; veja memes

Oficialmente é “Joever”, ou “acabou”, em português. Com o presidente Joe Biden anunciando neste domingo, 21, sua desistência para a corrida presidencial de 2024, uma onda de comentários irônicos e memes repercutiram o assunto nas redes sociais.

O meme relacionado a Biden é antigo, remete às eleições de 2020, quando um usuário publicou uma foto de Biden com aparência triste em cima de um pódio de cabeça baixa, com a legenda “It’s Joever” (junção de Joe Biden + over), simulando que ele perderia a disputa.

Desistência de Biden gerou memes nas redes Foto: Susan Walsh/AP

Mesmo ganhando o confronto, a expressão se popularizou para além das disputas eleitorais ou políticas e virou sinônimo de fracasso, em qualquer situação. O “It’s Joever” voltou a dominar a internet após o desempenho de Biden no debate de junho contra Trump, que resultou numa campanha interna no Partido Democrata para a sua substituição por conta de dúvidas sobre a saúde e a aptidão mental de Biden, que tem 81 anos.

Com a oficialização da desistência, o meme voltou aos Trending Topics, do X, antigo Twitter.

Usuários brasileiros também entraram na onda dos memes e repercutiram a desistência de Biden.

A atual vice-presidente, Kamala Harris, e nome mais cotado para assumir o lugar de Biden na disputa, também foi envolvida.

A cena de Gretchen desistindo da 5º edição do reality A Fazenda, em 2012, foi usada para ilustrar a desistência de Trump na disputa pela reeleição.