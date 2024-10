Numa ensolarada manhã de sexta-feira do mês passado, Mike Duggan, de 66 anos, o prefeito de Detroit, nos EUA, pegou o volante de seu Jeep Grand Cherokee preto para dar uma volta pela cidade que ele tem comandado por 10 anos. Não muito longe da Estação Central de Michigan, a antiga ruína imponente que foi recentemente transformada em um reluzente complexo de escritórios, ele diminuiu a velocidade para apontar um canteiro de obras de vigas de aço verticais e máquinas amarelas de movimentação de terra. Será um hotel JW Marriott de 600 quartos, ligado ao centro de convenções da cidade e com abertura prevista para 2027, quando a quarta final do basquete universitário será jogada em Detroit.

PUBLICIDADE Mais a oeste, mais máquinas de movimentação de terra avançavam ao longo de um trecho de 1,5 quilômetro na orla do rio, adicionando contornos que em breve serão uma área de recreação espaçosa e verde, com playgrounds elaborados, um parque aquático, quadras de basquete e equipamentos de ginástica ao ar livre. Será um dos últimos pontos em um conjunto de 5,5 quilômetros de parques, espaços abertos e ciclovias que substituíram os armazéns e pátios industriais que antes margeavam o rio Detroit.

Logo além do parque, ficava um vestígio do passado problemático de Detroit — um edifício desmoronando e fechado que já foi o Hospital Southwest Detroit, fechado há 18 anos. O Detroit City FC, um time de futebol profissional, espera demoli-lo para construir um novo estádio.

A 1,5 km ou mais de distância, Duggan parou em outro canteiro de obras que será a sede de um centro de pesquisa e inovação da Universidade de Michigan focado em software, inteligência artificial e outras tecnologias avançadas. “É aqui que vamos criar os empregos do futuro”, disse.

Vinte minutos depois, ele saiu do Jeep em um pequeno parque na Rosa Parks Boulevard, ao norte do centro. Em 1967, foi o local de um clube ilegal noturno invadido pela polícia. A ação provocou um levante violento que durou cinco dias, deixou 34 pessoas mortas, 1.200 feridas e mais de 14 mil casas, edifícios e lojas queimados ou destruídos.

O episódio incentivou a fuga de milhares de residentes da cidade e marcou o início do longo e doloroso declínio de Detroit.

Uma visão do centro de Detroit em 14 de setembro de 2024. Um boom de construções no centro está ajudando a impulsionar o retorno econômico da cidade Foto: Nic Antaya/The New York Times

“Tivemos tanques nas ruas”, disse Duggan suavemente. “Foi aqui que a violência começou em 1967. Então, estar aqui agora é muito poderoso.”

Nesse dia, no entanto, o prefeito de Detroit entrou em uma cafeteria movimentada ali perto — chamada The Congregation — instalada em uma pequena igreja antiga. Ele foi rapidamente reconhecido.

“Senhor prefeito!” uma mulher loira com um piercing no nariz disse, levantando-se de um banco para apertar sua mão. Adelaide Welden, 34, é um exemplo do otimismo que está sendo construído em Detroit, e do tipo de jovens pioneiros urbanos que a cidade está começando a atrair.

Nativa do Texas, ela se mudou para a cidade e comprou um duplex que ela e seu noivo estão reformando. “Vou me casar na semana que vem!” ela disse a Duggan com um sorriso. “Eu amo Detroit.”

PUBLICIDADE Por mais de meio século, Detroit foi amplamente vista como o exemplo mais problemático e aparentemente irrecuperável de decadência urbana na América; para muitos, era a capital do assassinato no país. (E até quinta-feira, o ex-presidente Donald Trump, ao discursar no Clube Econômico de Detroit, chamou a cidade de “uma bagunça”.) Em algum momento, cerca de 40% de seus postes de luz não funcionavam. A cidade perdeu cerca de dois terços de sua população, de mais de 2 milhões de pessoas no final dos anos 1950 para pouco mais de 600 mil nos anos mais recentes. O centro estava pontilhado com torres de escritórios e prédios de apartamentos abandonados deixados para apodrecer. Quando o Super Bowl veio para Detroit em 2006, os organizadores pintaram as fachadas das lojas para fazê-las parecer ocupadas. Em 2013, a cidade atingiu seu ponto mais baixo: sobrecarregada com US$ 19 bilhões (R$ 107 bilhões) em dívidas, Detroit se tornou a maior cidade dos Estados Unidos a pedir proteção contra falência.

Desde então, no entanto, sob a liderança do prefeito Duggan, e com a ajuda de alguns investidores bilionários, Detroit fez progressos na revitalização da área do centro, bem como de um distrito próximo conhecido como Midtown, lar da Wayne State University, e o bairro de Corktown, outrora um reduto de imigrantes irlandeses.

Mais de meia dúzia de hotéis de luxo, dezenas de restaurantes e prédios de apartamentos reformados foram abertos nesses bairros, trazendo vida de volta ao núcleo central da cidade.

E agora, a recuperação de Detroit parece estar ganhando um sério ímpeto e se espalhando para outros bairros mais afastados do centro da cidade.

Nos últimos nove anos, a cidade forneceu subsídios para ajudar mais de 170 pequenos negócios a abrir, a maioria em áreas mais afastadas — um sinal de otimismo econômico que teria sido inimaginável uma década atrás.

O prefeito Mike Duggan, de Detroit, à direita, fala sobre o renascimento da cidade com Adelaide Welden, ao centro, uma nativa do Texas que se mudou para Detroit, em 13 de setembro de 2024 Foto: Nic Antaya/The New York Times

Mais de 35 mil casas vazias e dilapidadas que há muito deprimiam os valores dos imóveis do bairro e atraíam o crime foram demolidas ou renovadas.

Um relatório recente da Universidade de Michigan estimou que o valor das casas de propriedade de negros em Detroit aumentou quase US$ 3 bilhões (R$ 17 bilhões) de 2014 a 2022.

E outro sinal de progresso: em 2023, a população de Detroit cresceu em quase 2.000 pessoas para 633 mil, uma pequena variação, mas foi o primeiro aumento anual desde 1957.

Como o time de futebol americano da cidade, os Lions, que parecem ter recuperado seu entusiasmo, Detroit aparenta ter recuperado seu apelo.

“Estou empolgado com quanto orgulho está de volta entre os moradores”, disse Duggan. “Eu cresci em Detroit quando era uma cidade linda. Ainda temos um longo trajeto a percorrer e não vai ser fácil, mas acho que estamos a caminho de nos tornarmos uma cidade linda novamente.”

Um equilíbrio difícil

Detroit ainda enfrenta muitos problemas espinhosos. Suas escolas permanecem subfinanciadas, com baixas taxas de proficiência em leitura, matemática e ciências.

No ano passado, houve 252 homicídios na cidade — o menor número desde 1966, mas ainda assim significativo.

Cerca de um terço de seus residentes vive abaixo da linha da pobreza.

O abandono persiste em muitas áreas. Manter e criar moradias acessíveis à medida que novos empreendimentos crescem e os custos de moradia aumentam é um equilíbrio difícil, reconheceu Duggan.

O Detroit Free Press revelou recentemente problemas financeiros em uma empresa pública de habitação de baixa renda de Michigan que não emitiu um voucher de assistência habitacional federal em mais de um ano, apesar de haver cerca de 85 mil nomes em uma lista de espera.

O problema deriva em parte de uma escassez de moradia acessível que elevou os preços dos aluguéis e de financiamento federal insuficiente.

“A acessibilidade da habitação é uma grande questão”, diz Patrick Cooper-McCann, professor de estudos urbanos e planejamento na Wayne State University. “O problema número um de Detroit ainda é a prevalência da pobreza. Pessoas de baixa renda lutam com os custos básicos.”

Muitos bairros de Detroit que foram limpos ainda não viram muito desenvolvimento novo, acrescentou Cooper-McCann, e o sistema de trânsito local não restaurou o serviço para os níveis pré-pandemia.

Preencher todo o espaço de escritórios reformados na área do centro também se tornou um desafio agora que muitas empresas permitem que os funcionários trabalhem de casa pelo menos parte da semana.

“Acho que houve uma quantidade justa de melhorias, mas muitas coisas básicas ainda estão profundamente subinvestidas”, diz.

“Em Detroit, havia muito otimismo no final dos anos 90, mas então as coisas tomaram um rumo sombrio nos anos 2000″, acrescenta, referindo-se a um momento em que a população e a base tributária estavam erodindo, o prefeito Kwame Kilpatrick foi condenado por acusações de corrupção, e uma recessão nacional foi agravada pelos pedidos de proteção à falência da General Motors e da Chrysler.

“Esse retorno é mais amplo do que o que vimos no passado, mas quando a próxima recessão chegar, como será?”, questiona Cooper-McCann, "

Alguns empregadores importantes mudaram operações e milhares de empregos para Detroit. Eles incluem a Ford Motor, Microsoft, Google, Stellantis e, mais notavelmente, a Quicken Loans e outros negócios financeiros de propriedade de Dan Gilbert, um nativo de Detroit que investiu vários bilhões de dólares para comprar e renovar mais de 100 propriedades na cidade.

A família Ilitch, fundadores do império de pizzas Little Caesar, também investiu bilhões em imóveis de Detroit ao redor da arena de hóquei e basquete que leva o nome da empresa e foi inaugurada em 2017.

Da mesma forma, a família Ford construiu o Ford Field para a equipe da NFL que possui, os Lions, enquanto a Ford Motor investiu na renovação de espaços de escritório em Corktown e gastou US$ 1 bilhão (R$ 5,6 bilhões) na reforma da Michigan Central.

A GM, que desafiou um êxodo corporativo e manteve sua sede em Detroit, em breve se mudará para um novo edifício no coração do centro da cidade.

Mas a cidade precisará de mais criação de empregos para manter seu renascimento em movimento, especialmente empregos que os moradores da cidade possam ocupar.

“Temos que trabalhar para atrair empreendedores”, disse Kevin Johnson, diretor-executivo da Detroit Economic Growth Corporation, a agência de desenvolvimento econômico da cidade. “Temos muitas terras disponíveis onde novas oportunidades industriais podem ser instaladas.”

Um empreendedor que está apostando em Detroit é um Kevin Johnson diferente — o ex-astro da NBA que mais tarde atuou como prefeito de Sacramento.

Desde que se aposentou, ele se tornou dono de restaurantes, construindo uma cadeia de restaurantes sofisticados de soul food (afro-americana) chamados Fixins. Em agosto, ele abriu seu mais novo ponto a poucas quadras do Comerica Park, casa dos Tigers, e do Ford Field.

Johnson disse que foi atraído pela grande população afro-americana de Detroit, sua história como centro da cultura negra — a cidade foi, claro, a casa da Motown Records — e seu recente crescimento. “Eu sabia o que o prefeito e Dan Gilbert tinham feito, e pensei que se eu pudesse fazer parte dessa ressurgência, por que não?”

A consultora Torri Hicks ficou fora de Detroit por vários anos e se surpreendeu ao retornar e encontrar uma comunidade vibrante de negócios. Foto: Nic Antaya/NYT

Em maio, Detroit celebrou um grande passo em sua recuperação. O edifício Michigan Central de 18 andares, uma estação de trem que havia sido um notório problema por quatro décadas, foi reaberto após uma restauração de US$ 950 milhões (R$ 5,3 bilhões) pela Ford Motor, que planeja levar cerca de 1.000 funcionários para o edifício e outros prédios próximos. O projeto foi apoiado por William C. Ford Jr., o presidente executivo da montadora.

Localizado em Corktown, o edifício apresenta um teto abobadado elevado em seu salão principal inspirado no Grand Central Terminal de Nova York. Ao lado, a Ford também renovou outro edifício que é a casa do Newlab, um centro de inovação com 100 startups.

A Ford espera que a chance de trabalhar em um prédio único em uma cidade em ascensão ajude a atrair desenvolvedores de software e outros especialistas jovens em tecnologia — pessoas que geralmente se dirigem ao Vale do Silício.

“O sucesso gera sucesso, e você pode ver isso”, disse Peter Stern, presidente da Ford Integrated Services, uma das divisões que em breve se mudarão para o espaço de escritórios na Michigan Central.

A perspectiva de centenas de funcionários da Ford trabalhando no bairro elevou os valores dos imóveis, e um novo hotel e prédios de apartamentos estão sendo construídos em terrenos que antes estavam vazios.

Austin Baker, um agente imobiliário, disse que há 10 anos até mesmo casas bem mantidas em bairros estáveis ficavam no mercado por meses, e a maioria dos vendedores tinha que aceitar qualquer oferta que recebessem.

Mas isso mudou à medida que a perspectiva melhorada de Detroit coincidiu com uma mudança geracional — muitos millennials querem viver nas cidades e se assustam com os preços das casas suburbanas.

“Agora, casas que são renovadas são vendidas em duas ou três semanas”, disse ele.

Quinze anos atrás, Torri Hicks deixou a área de Detroit para construir uma carreira como consultora de pequenos negócios em Atlanta, que parecia oferecer muito mais promessa e potencial do que a cidade decadente e assolada pelo crime onde ela passou parte de sua juventude.

Mas em 2020, ela voltou para ajudar seus parentes doentes durante a pandemia e ficou chocada com o que encontrou. A outrora desolada área central de Detroit estava florescendo, impulsionada pelos estádios das quatro principais franquias esportivas da cidade que atraíam dezenas de milhares para o centro todas as semanas. Parques que estavam tomados por ervas daninhas foram limpos e reabertos.

Os bairros periféricos de Detroit, outrora desertos feitos de casas abandonadas e lojas fechadas, de repente estavam brotando sinais de vida, com lojas, cafés e restaurantes abrindo aqui e ali, muitos de propriedade de residentes da cidade.

Antes que fosse tarde, Hicks, 44, decidiu mudar sua empresa baseada em Atlanta — Youthnique Startup Center, que ajuda empreendedores iniciantes a começar negócios — para um restaurante fechado em um quarteirão da Avenida Livernois, cerca de oito quilômetros ao norte do distrito central.

“Eu estava impressionada. Eu nunca vi negócios de propriedade de negros prosperarem assim em Detroit. E eu queria fazer parte disso”, diz Hicks.

A fórmula do prefeito Duggan para virar a cidade começou simplesmente melhorando a vida cotidiana: consertando os postes de luz, melhorando a coleta de lixo, reduzindo os tempos de resposta da polícia e outros serviços de emergência, reabrindo parques e construindo mais áreas de recreação.

Câmeras instaladas em postos de gasolina ajudaram a reduzir roubo de carros. Um sistema que detecta sons de tiros e alerta imediatamente a polícia quando eles ocorrem ajudou a reduzir o crime violento.

O pedido de proteção à falência, que aliviou a cidade de fazer pagamentos de uma parte de sua dívida de US$ 19 bilhões, liberou fundos em seu orçamento geral para alguns dos projetos de limpeza.

Organizações sem fins lucrativos como a Fundação Ford (que foi criada em Detroit em 1936 por Edsel Ford antes de se mudar para sua sede atual em Manhattan) e doadores corporativos contribuíram com doações multimilionárias para programas de habitação acessível.

Mais recentemente, a cidade recebeu milhões em apoio do pacote de estímulo relacionado à covid-19, assinado pelo presidente Biden em 2021.

Uma parte essencial da estratégia de Duggan foi arrumar ou renovar 40 mil casas abandonadas espalhadas pela cidade, um projeto que começou com US$ 265 milhões (R$ 1,49 bilhão) em financiamento da administração Obama. Tem sido um longo processo, mas restam apenas cerca de 3.600 casas vazias.

“Você faz a vida cotidiana melhor e isso faz as pessoas ficarem na cidade”, disse ele. “Se as pessoas ficam, então você pode começar a trazer negócios de volta.”

Em algumas áreas, as ruas foram estreitadas para reduzir o tráfego, as calçadas foram ampliadas, e mais estacionamentos na rua foram adicionados. Essas novas “paisagens urbanas” criam um ambiente onde restaurantes e lojas de varejo podem ter uma chance de abrir e construir clientela.

Está tendo um impacto. A Avenida Livernois, perto da empresa de Hicks, costumava ser uma rua larga onde carros passavam a 65 km/h ou mais, e as vitrines estavam escuras e vazias. Mas desde que a via foi reconfigurada, uma série de novos negócios abriram, incluindo uma loja de bicicletas, um estúdio de ioga, uma galeria de arte e um restaurante chique com um bar de charutos no terraço.

Melvin Chuney, 55 anos, um policial aposentado de Detroit que mora no bairro de Russell Woods, estava cético em relação à abordagem de Duggan no início e teve algumas discussões acaloradas com o prefeito em reuniões de bairro ao longo dos anos. Mas Russell Woods se beneficiou do esforço de embelezamento da cidade, e isso está dando retorno para . Chuney.

Em 2013, ele comprou cinco casas deterioradas por um total de US$ 35 mil. Desde então, ele as reformou e agora, ele disse, cada uma foi avaliada em US$ 200 mil ou mais. Ele também comprou três lotes vazios por US$ 3.200, esperando que em algum momento haja demanda por nova construção em seu bairro.

“Eu vivi minha vida inteira na cidade, e isso é incrível”, disse Chuney com uma risada alta. “Eu nunca pensei que veria isso — em Detroit!”

