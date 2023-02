‘Dia da marmota’: o que é e como funciona a data celebrada nos EUA e Canadá

Phil sairá da toca mais uma vez na pequena cidade americana de Punxsutawney nesta quinta-feira, 2, para dar continuidade a tradição que ficou conhecida como Dia da Marmota: o dia em que os americanos se reúnem para ver este roedor proclamar se o inverno nos Estados Unidos e no Canadá vai durar mais seis semanas ou se a primavera está prestes a chegar.

Celebrada pela primeira vez em 1886, a cerimônia mais conhecida é acompanhada por milhares de americanos que se reúnem para ver Phil, a marmota com prestígio de vidente, sair da toca depois de um longo período de hibernação.

A cidade de Punxsutawney, a 120 quilômetros a nordeste de Pittsburgh, nos Estados Unidos, ficou conhecida no mundo todo por causa da festa no Dia da Marmota. A data é comemorada no dia 2 de fevereiro. Diz a tradição centenária que marmotas têm o poder de prever a duração do inverno.

Se o animal voltar para a toca depois de ver a própria sombra, isso significa que o inverno continuará por mais seis semanas. Caso contrário, a primavera está a caminho – e os americanos comemoram.

Esta será a 137ª vez que o roedor (substituído sempre que um morre, mas sempre batizado de Phil), irá dar seu prognóstico. No ano passado, o roedor previu um inverno mais longo – e, segundo os dados do Centro Nacional de Informação Ambiental dos EUA (Noaa), isso não se concretizou.

A tradição nasceu na cidade porque dizem que ali vive uma marmota considerada a melhor previsora do tempo de sua espécie, chamada pelos moradores de Punxsutawney Phil. Segundo os moradores locais, ela tem mais de 100 anos. A expectativa de vida de uma marmota é de 6 a 10 anos, sendo que o máximo que um animal do tipo viveu em cativeiro foi 14 anos.

A credibilidade do animal é tão grande que quem chega à cidade é recebido com uma placa que anuncia a previsão de Phil para o ano. Meteorologistas, entretanto, afirmaram que a marmota só acertou 39% das previsões desde 1887.

O índice de acerto é o mesmo de uma previsão aleatória, mas isso não diminui a tradição e nem impede milhares de turistas irem à Punxsutawney, uma cidade de cerca de 5 mil habitantes no Estado da Pensilvânia, para ver a marmota.

Segundo historiadores americanos, a tradição de observar o comportamento da marmota remonta aos imigrantes alemães que se estabeleceram na região. Historicamente, o evento costumou orientar camponeses para as suas colheitas, mas pouco a pouco se tornou um símbolo cultural que vai além de uma previsão.

Imagem mostra a marmota Phil nos braços do apresentador do evento do Dia da Marmota em Punxsutawney, na Pensilvânia, em 2 de fevereiro de 2021 Foto: Alan Freed / Reuters

O evento é organizado pelo Clube da Marmota de Punxsutawney, que conta com uma programação vasta em torno da tradição. São organizados almoços, banquetes, encontros com outros ‘fãs da marmota’. A atração principal, claro, é a revelação da marmota, em um evento em que os apresentadores aparecem vestidos de cartola, smoking e gravata-borboleta, os trajes tradicionais da origem.

No Canadá, onde o evento se popularizou após o filme “Groundhog Day” (1993, traduzido no Brasil como O Feitiço do Tempo), há um evento semelhante na cidade de Wiarton, em Ontário. A marmota ganhou o nome de Wiarton Willie e a cerimônia é a mesma.

Filme ‘O Feitiço do Tempo’

O dia se tornou um símbolo cultural ainda maior na América do Norte após o filme, no qual um repórter de TV, interpretado por Bill Murray, fica preso neste dia e é obrigado a reviver a data diariamente, em sequência. A comédia se tornou um clássico de Sessão da Tarde e o Dia da Marmota virou sinônimo de dias em que tudo parece repetido.

Em 2006 Groundhog Day foi incluído no National Film Registry dos Estados Unidos por ser considerado “cultural, histórica ou esteticamente relevante”.

Segundo o almanaque The Old Farmer’s, o inverno deste ano na região da Pensilvânia será mais longo do que costuma. Nesta quinta, Phil confirma ou não a previsão dos meteorologistas diante de milhares de turistas e, independente do que aconteça, dará continuidade à fama que vai além de um simples prognóstico.