Vazamento de e-mails indicam ‘ativos’ de US$ 4,5 bilhões de Putin, afirma The Guardian

Uma série de e-mails rastreados indica que palácios, iates e vinhedos supostamente oferecidos ao presidente russo Vladimir Putin por amigos e oligarcas fazem parte de uma rede informal de ativos no valor de mais de US$ 4,5 bilhões, segundo reportagem do jornal britânico The Guardian. A reportagem afirma que os registros disponíveis destes e-mails pertencem ou foram de propriedade de indivíduos, empresas e instituições de caridade diversas e estão vinculados a um domínio em comum, o LLCinvest.ru.

Trocas de e-mail vazadas sugere ainda que diretores e administradores associados a algumas das entidades que detêm e gerenciam esses ativos discutiram problemas comerciais do dia-a-dia como se fossem parte de uma única organização.

Ao Guardian, um especialista em anticorrupção na Rússia, que pediu anonimato devido à situação política em Moscou, disse que as descobertas levantam questões sobre se existe um nível de “gestão comum” dos ativos. “A LLCInvest se parece principalmente com uma cooperativa, ou uma associação, na qual seus membros podem trocar benefícios e propriedades”, sugeriram.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Vladimir Putin, presidente da Rússia, durante discurso em São Petersburgo no dia 17 de junho deste ano Foto: Maxim Shemetov / REUTERS

Putin é acusado há quase duas décadas de acumular secretamente vastas riquezas por meio de terceiros. Essas acusações são alimentadas por uma série de divulgações vazadas - como os documentos do Pandora Papers relacionados às fortunas das pessoas mais próximas a ele.

Há 10 anos, o empresário Sergei Kolesnikov alegou que estava por trás de um esquema que permitia a um grupo de oligarcas da Rússia juntar bilhões de rublos em um tipo de “fundo de investimento” para o benefício de Putin, que era primeiro-ministro. As alegações foram negadas e Kolesnikov fugiu da Rússia.

Após uma investigação de um ano, o Projeto de Denúncia de Crime Organizado e Corrupção (OCCRP) e o site de notícias em russo Meduza identificaram 86 empresas e organizações sem fins lucrativos cujos representantes parecem usar o domínio comum LLCinvest, muitas vezes ao lado de contas de e-mails empresariais.

As ligações são negadas pelo Kremlin. “O presidente da Federação Russa não está de forma alguma conectado ou afiliado aos objetos e organizações que você nomeou”, disse um porta-voz do Kremlin.

Ativos citados

De acordo com OCCRP e Meduza, os ativos vinculados a organizações ou a estruturas corporativas em torno delas nas quais há o domínio em comum são: um palácio de US$ 1 bilhão em Gelendzhik, no Mar Negro; acres de vinhedo ao redor do palácio; uma estância de esqui no oblast de Leningrado; uma vila ao norte de São Petersburgo, conhecida pelos moradores como “Putin’s Dacha”; e um edifício revestido de madeira ao norte de São Petersburgo.

Todos estes ativos já possuíam indícios de estarem ligados a Putin. O principal opositor de Putin, Alexei Navalni, afirma que o palácio em Gelendzhik foi construído para uso pessoal do presidente russo, por exemplo.

Os registros corporativos mantidos pelo banco de dados Spark neste mês de junho informaram que o palácio pertence a uma empresa chamada Kompleks, cuja controladora é a Binom. O diretor da empresa na Binom até julho do ano passado parece ter um domínio de e-mail LLCInvest.ru registrado. O endereço LLCinvest.ru continua citado no Spark, o maior banco de dados de empresas da Rússia, como contato.

Imagem mostra o iate Scheherazade, avaliado em US$ 700 milhões. Embarcação é atribuída ao presidente Vladimir Putin

Essa relação entre os ativos e o domínio LLCInvest.ru se repete nos outros citados. Além disso, os US$ 4,5 bilhões em ativos mantidos pelas entidades LLCInvest incluem grandes depósitos em dinheiro.

Duas fundações sem fins lucrativos, co-fundadas por Gennady Timchenko e Vladimir Kolbin, duas pessoas próximas a Putin, parecem usar o domínio em comum e têm fundos significativos à disposição, segundo os registros da Spark. São elas: o Desenvolvimento de Iniciativas Agrárias e o Desenvolvimento de um Mercado de Investimento Efetivo.

A primeira tinha 17 bilhões de rublos (248 milhões de libras) na conta de depósito no final de 2020. Já a segunda detinha mais de 20 bilhões de rublos (292 milhões de libras) em depósitos de longo prazo e quase 5 bilhões de rublos (73 milhões de libras) em depósitos de curto prazo no final de 2020, de acordo com contas disponíveis ao público.

Provedor é ligado a empresa de telecomunicações

O LLCinvest não é um provedor de e-mail padrão aberto ao público, como o Yahoo, mas um domínio pertencente a um servidor de propriedade da Moskomsvyaz, uma empresa de telecomunicações que tem ligações estreitas com o Banco Rossiya. O banco está sob sanções ocidentais e é descrito pelo Tesouro dos EUA como “o banco pessoal para altos funcionários da Federação Russa”.

Rossiya também foi descrito como o ‘banco de Putin’ por seu papel em supostamente cumprir a oferta do líder russo. O Kremlin negou qualquer ligação ou influência.

A descoberta do domínio de e-mail comum foi feita através da análise de metadados vazados dos servidores Moskomsvyaz, que parecem mostrar os nomes dos remetentes e destinatários dos e-mails do LLCinvest.ru, o assunto e o horário da correspondência. Isso foi cruzado com registros de código aberto e com um outro vazamento, do conteúdo de algumas mensagens completas.

Moskomsvyaz e todos, exceto um dos indivíduos que parecem ter usado os endereços de e-mail do LLCInvest.ru, não responderam aos pedidos de comentários. O propósito oficial do serviço de e-mail em comum e a motivação para a aparente cooperação em questões de pessoal e logística não estão claros.

Não há indícios de que todos os usuários do LLCInvest.ru estejam envolvidos no gerenciamento de ativos vinculados a Putin.