Em meio a tensões militares, Taiwan relata passagem de navios de guerra chineses pelo estreito

O Ministério da Defesa de Taiwan afirmou que detectou três navios de guerra chineses, incluindo o porta-aviões Shandong, passando pelo Estreito de Taiwan, neste sábado, 27. A passagem das embarcações ocorre em meio a tensões militares entre as duas nações, enquanto Pequim mantém pressão sobre a ilha, reivindicando-a como seu território.

O governo de Taiwan disse que estava monitorando o movimento dos navios e responderá de acordo. Em um tweet, o ministério disse que os três navios estavam indo para o norte ao longo do Estreito de Taiwan ao meio-dia (no horário local) e navegando ao longo do oeste da linha mediana – uma fronteira não oficial que já foi tacitamente aceita por ambos os lados.

A China intensificou suas atividades militares em torno de Taiwan nos últimos meses em meio à deterioração dos laços EUA-China. O país de Xi Jinping não reconhece a fronteira traçada unilateralmente pelos Estados Unidos durante a Guerra Fria e reivindica Taiwan como seu próprio território para ser colocado sob seu controle pela força, se necessário. Regularmente, a China envia navios e aviões de guerra para o espaço aéreo e as águas próximas à ilha.

O Ministério da Defesa de Taiwan também disse que às 6h, do sábado, detectou 33 aeronaves do Exército Popular de Libertação da China e 10 embarcações da Marinha em torno de Taiwan. Doze das aeronaves cruzaram a linha mediana do Estreito de Taiwan ou entraram na zona de identificação de defesa aérea da ilha.

Porta-aviões Shandong atracado em um porto naval em Sanya, na província de Hainan, no sul da China, em 2019. O Ministério da Defesa de Taiwan disse no sábado que detectou três navios da marinha chinesa, um dos quais era o porta-aviões Shandong, passando pelo Estreito de Taiwan. Foto: Li Gang/Xinhua via AP, arquivo

Em resposta, as forças armadas de Taiwan mobilizaram aeronaves, navios da marinha e sistemas de mísseis baseados em terra. Em abril, os militares chineses disseram que estavam “prontos para lutar” depois de completar três dias de exercícios de combate em larga escala em torno de Taiwan, que simularam o isolamento da ilha em resposta à viagem do presidente taiwanês, Tsai Ing-wen, aos Estados Unidos.

Em agosto passado, a China intensificou os jogos de guerra em torno de Taiwan , com disparos de mísseis e incursões nas águas e no espaço aéreo de Taiwan após a visita da então presidente da Câmara, Nancy Pelosi, a Taipei.