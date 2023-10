Entenda o conflito entre israelenses e palestinos: uma cronologia

Um ataque surpresa e coordenado a Israel por parte de militantes palestinos no sábado, 7 - um dos mais mortíferos e ousados dos últimos anos - chamou de novo a atenção para um velho problema: um conflito que tem atormentado o Oriente Médio por décadas.

As raízes do conflito e da desconfiança são profundas e complexas, antecedendo a criação do Estado de Israel em 1948. Nas últimas sete décadas, assistiu-se a guerras, revoltas e, por vezes, a vislumbres de esperança num acordo. A seguir, uma cronologia do conflito, incluindo os últimos acontecimentos na Faixa de Gaza:

1948: Israel declara independência

O fim do Mandato Britânico para a Palestina e a declaração de independência de Israel, em maio de 1948, provocam um conflito regional. Uma coligação de Estados árabes, aliada a facções palestinas, combate as forças israelenses. No final, Israel controla uma grande parte do território. Centenas de milhares de palestinos fogem ou são expulsos das suas terras.

Julho de 1956: A Crise do Suez

O Presidente egípcio Gamal Abdel Nasser nacionaliza o Canal de Suez, uma rota comercial vital que liga o Mar Vermelho ao Mediterrâneo. Israel invade o Egito, seguido por forças do Reino Unido e da França. Um acordo de paz, apoiado pelos Estados Unidos e pela União Soviética, põe fim aos combates. Mas o canal foi bloqueado por navios afundados e só reabriu em 1957.

Junho de 1967: A “Guerra dos Seis Dias”

A “Guerra dos Seis Dias” começa com aviões de guerra israelenses atacando campos de aviação egípcios e forças terrestres israelenses entrando na Península do Sinai. A guerra eclodiu em meio a conflitos persistentes, incluindo o bloqueio contínuo do Egito à navegação no Golfo de Ácaba. A Jordânia junta-se aos combates ao lado do Egito, mas as forças israelenses levam a melhor depois de quase eliminarem o poder aéreo do Egito. Israel assume o controle da Faixa de Gaza, do Sinai, da Cisjordânia, das Colinas de Golan e de Jerusalém Oriental, predominantemente árabe. Centenas de milhares de palestinos fogem ou são deslocados.

Outubro de 1973: A coligação árabe ataca Israel

Uma coligação de nações árabes, liderada pelo Egito e pela Síria, lança um ataque surpresa contra Israel. As forças árabes começaram ganhando terreno, mas foram repelidas por uma contra ofensiva israelense auxiliada por suprimento de aliados, incluindo os Estados Unidos.

1978: Acordos de Camp David

O acordo de paz entre o presidente egípcio, Anwar Sadat, e o primeiro-ministro de Israel, Menachem Begin, conhecido como o acordo de Camp David, é mediado em 17 de setembro de 1978 pelo presidente dos EUA, Jimmy Carter. Foram discutidas potenciais propostas de paz palestinas, mas nunca foram levadas a cabo.

Dezembro de 1987: Primeira intifada

Uma revolta palestina, ou intifada, provoca confrontos e protestos na Cisjordânia, em Gaza e em Israel. A agitação prolonga-se durante anos, com muitos mortos e feridos de ambos os lados.

1993: Acordos de Oslo

Assinatura do primeiro de dois pactos, conhecidos como acordos de Oslo, entre Israel e a Organização de Libertação da Palestina (OLP), que estabelecem um processo de paz baseado em resoluções anteriores da ONU. Os acordos criaram a Autoridade Palestina para supervisionar a maior parte dos assuntos administrativos na Cisjordânia e em Gaza. A OLP é reconhecida por Israel e pelos Estados Unidos como um parceiro de negociação. No entanto, continuam pendentes, a serem resolvidas, questões fundamentais como a dos colonos de Israel na Cisjordânia e o estatuto de Jerusalém, que é considerada pelos palestinos como a capital de um futuro Estado.

2000: Segunda intifada

A segunda intifada, ou revolta palestina, tem início após a eclosão de tumultos na sequência de uma visita do político israelense de direita Ariel Sharon (e mais tarde primeiro-ministro) a um complexo em Jerusalém venerado pelo judaísmo, cristianismo e islamismo. Os confrontos e outros atos de violência prosseguem até 2005, provocando centenas de mortes de ambos os lados.

2006: Hamas eleito em Gaza

O grupo militante palestino Hamas vence as eleições em Gaza, o que provoca tensões políticas com o partido Fatah, mais moderado, que controla a Cisjordânia.

Dezembro de 2008: Israel ataca Gaza

Israel dá início a três semanas de ataques a Gaza, na sequência de ataques com foguetes contra Israel por parte de militantes palestinos, abastecidos por túneis provenientes do Egito. Mais de 1.110 palestinos e pelo menos 13 israelenses são mortos.

Novembro de 2012: Israel mata chefe militar do Hamas

Israel mata o chefe militar do Hamas, Ahmed Jabari, desencadeando mais de uma semana de disparos de foguetes a partir de Gaza e de ataques aéreos israelenses. Pelo menos 150 palestinos e seis israelenses são mortos.

Verão de 2014: Hamas mata três adolescentes israelenses

Militantes do Hamas matam três adolescentes israelenses raptados perto de uma colônia judia na Cisjordânia, o que provoca uma resposta militar israelense. O Hamas responde com ataques de foguetes a partir de Gaza. O conflito, que dura sete semanas, faz mais de 2.200 mortos palestinos em Gaza. Em Israel, 67 soldados e seis civis são mortos.

Dezembro de 2017: EUA reconhecem Jerusalém como capital

A administração Trump reconhece Jerusalém como a capital de Israel e anuncia que planeja mudar a embaixada dos EUA de Tel-Aviv, provocando a indignação dos palestinos.

2018: Protestos em Gaza

Protestos em Gaza ao longo da fronteira com Israel, incluindo manifestantes que atiram pedras e bombas de gasolina através da fronteira. As tropas israelenses matam mais de 170 manifestantes ao longo de vários meses. Em novembro, Israel realiza uma incursão secreta em Gaza. Pelo menos sete supostos militantes palestinos e um oficial superior do exército israelense são mortos. A partir de Gaza, são disparados centenas de foguetes contra Israel.

Maio de 2021: Polícia isralense invade a Mesquita de Al-Aqsa

Após semanas de tensão em Jerusalém, que levaram a polícia israelense a invadir a Mesquita de Al-Aqsa, um dos locais mais sagrados do islamismo, o Hamas disparou foguetes contra a cidade pela primeira vez em anos, levando Israel a retaliar com ataques aéreos. Os combates, os mais ferozes desde pelo menos, 2014 registaram milhares de foguetes disparados de Gaza e centenas de ataques aéreos contra o território palestino, com mais de 200 mortos em Gaza e pelo menos 10 mortos em Israel.

Primavera de 2022: Uma série de ataques terroristas em Israel

Uma onda de violência contra israelenses por parte de palestinos marcou a série de ataques terroristas mais mortal dos últimos anos em Israel, com 14 israelenses mortos em uma série de ataques palestinos individuais entre 22 de março e 8 de abril. Em resposta, Israel reprimiu os militantes e ativistas e lançou a operação militar “Quebra Ondas” na Cisjordânia. A operação contribuiu para fazer de 2022 um ano particularmente mortal. As forças israelenses mataram 146 palestinos na Cisjordânia em 2022, um número de mortos mais elevado do que em qualquer outro ano desde que as Nações Unidas começaram a manter registros, em 2005. O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel disse que os palestinos mataram 29 israelenses nesse ano.

Dezembro de 2022: Netanyahu toma posse para o sexto mandato

Benjamin Netanyahu foi novamente empossado como primeiro-ministro de Israel, depois de vencer uma eleição que lhe deu o seu sexto mandato e levou um bloco de políticos de extrema-direita, outrora marginal, ao poder. Reuniu o governo mais de extrema-direita da história de Israel, que os críticos dizem já ter começado a eliminar qualquer perspectiva de uma solução de dois Estados.

Janeiro de 2023: Ataque israelense a Jenin

As forças israelenses invadiram a cidade palestina de Jenin numa das operações mais mortais em quase duas décadas, envolvendo-se num tiroteio e matando nove pessoas, entre as quais pelo menos um civil, em 26 de janeiro. No dia seguinte, um atirador palestino matou sete pessoas, incluindo crianças, durante as orações numa sinagoga de Jerusalém Oriental.

Maio de 2023: Ataques aéreos contra líderes militantes

Israel lançou ataques aéreos surpresa em toda a Faixa de Gaza na manhã de 9 de maio, tendo como alvo os líderes da organização militante Jihad Islâmica, que é apoiada pelo Irã. Segundo as autoridades palestinas, os ataques mataram três líderes militantes e 10 outras pessoas, incluindo quatro mulheres e quatro crianças. Israel levou a cabo os ataques uma semana depois de ter alcançado um cessar-fogo com as facções armadas palestinas. As Forças de Defesa de Israel afirmaram que os três líderes da Jihad Islâmica que foram mortos eram responsáveis pelos recentes disparos de foguetes e ataques contra os israelenses.

Junho de 2023: Ataques de retaliação

Os ataques de retaliação começaram em junho.

Em 19 de junho, as forças israelenses invadiram Jenin, matando pelo menos cinco palestinos num intenso tiroteio. Israel enviou helicópteros Apache, marcando a primeira vez que recorreu a helicópteros de combate na Cisjordânia desde a segunda intifada.

No dia seguinte, dois homens armados do Hamas abriram fogo contra um restaurante nos arredores de Eli, uma colônia israelense na Cisjordânia, matando quatro israelenses.

Em 21 de junho, centenas de colonos israelenses invadiram aldeias palestinas - incluindo Turmus Ayya, onde uma pessoa foi morta, incendiando casas e carros e disparando contra os moradores, segundo o presidente da câmara de Turmus Ayya, Lafi Adeeb. Israel efetuou então o seu primeiro ataque com drones na Cisjordânia desde 2006, matando três supostos militantes.

Julho de 2023: Israel invade Jenin com cerca de 1.000 soldados

A 3 de julho, Israel lançou a sua maior operação na Cisjordânia em mais de duas décadas, organizando um ataque aéreo e terrestre com 1.000 soldados apoiados por ataques de drones contra um campo de refugiados em Jenin. As autoridades israelenses afirmaram que tinham como alvo um “centro de comando” militante, numa operação que marcou o início de um “extenso esforço antiterrorista” que, segundo as Forças de Defesa de Israel, continuará indefinidamente.

Pelo menos oito pessoas foram mortas e 80 ficaram feridas, segundo o Ministério da Saúde palestino.

Outubro de 2023: Israel diz estar “em guerra” após ataque do Hamas

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse no sábado que o seu país estava “em guerra e vamos ganhá-la”, após um ataque surpresa dos militantes do Hamas no 50º aniversário do início da guerra do Yom Kippur de 1973.

A força aérea israelense começou a atacar alvos do Hamas em Gaza, depois de os militantes do Hamas se terem “infiltrado” em território israelense a partir da Faixa de Gaza, nomeadamente através de parapente e por via marítima, informaram os responsáveis militares israelenses. Segundo Israel, pelo menos 40 israelenses foram mortos e pelo menos 740 ficaram feridos.

O Ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, disse que o Hamas “cometeu um grave erro esta manhã” ao lançar o que ele chamou de “uma guerra contra o Estado de Israel”.

A Jihad Islâmica Palestina, um grupo militante em Gaza, disse que mantém soldados israelenses em cativeiro.

Entretanto, o comandante militar do Hamas, Mohammed Deif, apelou aos países árabes vizinhos, incluindo o Líbano, o Iraque, a Síria e o Iêmen, para que “comecem a marchar agora”, afirmando que “é tempo de a resistência árabe se unir. Apelamos ao movimento em direção à Palestina”.