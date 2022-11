Envio de sistema antimísseis para a Polônia amplia risco de envolvimento da Otan na Ucrânia

Publicidade

A decisão da Polônia de aceitar a instalação do ultramoderno sistema antimísseis Patriot na fronteira com a Ucrânia depois da queda de um míssil em suas fronteiras ampliou o risco de um envolvimento da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na guerra entre Moscou e Kiev.

Apesar de a origem do míssil que matou duas pessoas ter sido atribuída a Ucrânia, o timing da operação preocupa diplomatas e especialistas em defesa. Preocupada com a crescente agressividade russa na Ucrânia, a Polônia, um país-membro da Otan, tem ajudado militarmente o vizinho, ainda que as armas enviadas até agora não sejam da aliança atlântica.

A instalação dos mísseis na fronteira coloca na mesa a possibilidade – intencional ou não – desse arsenal da Otan entrar no conflito.

Sistema de defesa antiaéreo Patriot operado por forças japonesas. Foto: Issei Kato/ Reuters

“O que acontece se nosso radar mostrar que os foguetes estão chegando e precisam ser interceptados dentro da Ucrânia?” perguntou Jacek Bartosiak, chefe de Estratégia e Futuro, um grupo de pesquisa de Varsóvia focado em questões de segurança.

É improvável que esse cenário, disse ele, arraste a Otan para um confronto direto com a Rússia, mas a empurraria para uma “zona cinzenta” desconhecida.

Os aviões de guerra russos, disse Bartosiak, não se aventuram mais nas regiões do oeste da Ucrânia próximas à Polônia, então não há risco real de serem atingidos acidentalmente por um míssil disparado do território polonês. E os mísseis PAC-3 Patriot oferecidos pela Alemanha têm um alcance de cerca de apenas 20 milhas, o que significa que eles não atingiriam áreas da Ucrânia onde as forças aéreas ou terrestres russas agora operam.

Mas, disse Bartosiak, ainda existe a possibilidade de “mísseis Patriot operando no espaço aéreo ucraniano”. Isso prejudicaria a abordagem de intervenção da Otan na guerra e seu forte compromisso de apoiar a Ucrânia com armas, evitando a todo custo qualquer envolvimento dentro do país que pudesse ser usado como pretexto por Moscou para escalar.

A Rússia, que há anos se opõe aos mísseis dos EUA implantados na Polônia – o Pentágono diz que eles fazem parte de um programa de defesa contra mísseis balísticos disparados por estados párias como o Irã – não fez nenhum comentário oficial sobre os sistemas Patriot enviados à Polônia.

Uma porta-voz da Otan, Oana Lungescu, disse que a aliança “recebeu” a oferta da Alemanha de ajudar a Polônia com novos mísseis, mas enfatizou que sua missão é defender o território da aliança. “Em resposta à guerra da Rússia contra a Ucrânia, estamos fortalecendo nossas defesas no leste”, disse ela.

A Alemanha já enviou mísseis Patriot para a Eslováquia, que também faz fronteira com a Ucrânia, e os militares dos EUA instalaram em abril suas próprias baterias Patriot no aeroporto polonês de Rzeszow, um importante centro de trânsito perto da fronteira ucraniana para o fluxo de armas ocidentais para a Ucrânia.

Se algum dos mísseis Patriot adicionais fornecidos à Polônia pela Alemanha será disparado contra a Ucrânia pode depender em parte de quem os controla: militares poloneses ou alemães.

O Ministério da Defesa em Varsóvia não respondeu a perguntas sobre quem estaria no comando. Os procedimentos normais dentro da aliança da Otan deixam a nação que fornece sistemas de defesa aérea no controle, não a nação anfitriã. Os Patriots instalados em abril no aeroporto de Rzeszow, por exemplo, são operados por pessoal dos EUA.

Soldados alemães caminham perto de sistema de mísseis Patriot perto de Ingolstadt Foto: Michaela Rehle/ Reuters - 20/02/2003

Robert Czulda, um especialista em segurança da Universidade de Lodz, no centro da Polônia, disse que os alemães provavelmente estariam no controle dos novos mísseis, pelo menos inicialmente, porque “nosso exército não é treinado em como usar os Patriots”.

Os Estados Unidos, para desgosto da Ucrânia, têm tido o cuidado de evitar qualquer coisa que arrisque a Otan ser sugada diretamente para a guerra. E a Polônia compartilha a cautela dos EUA quanto a qualquer envolvimento direto no conflito.

“Queremos que a Ucrânia vença, mas nossa prioridade é manter a segurança da Polônia e de outros territórios da Otan”, disse Robert Czulda, especialista da Universidade de Lodz. “Estamos felizes em ajudá-los e entregar armas, mas não há discussão sobre envolvimento direto. Ninguém aqui quer isso.”

Isso ficou claro, disse ele, com a resposta rápida da Polônia na semana passada às alegações do presidente Volodmir Zelenski, da Ucrânia, de que a Rússia havia atacado o território polonês e que uma resposta firme da Otan era necessária. O presidente da Polônia disse que a explosão provavelmente foi um “acidente infeliz”, não um “ataque intencional”.

“Entendo o ponto de vista da Ucrânia, mas eles têm seus próprios objetivos e interesses”, disse Czulda. “Zelenski quer envolver a Otan e nós queremos ficar longe.”/NYT