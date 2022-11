Otan aponta que míssil de fabricação russa que explodiu na Polônia seria da Ucrânia

Publicidade

Autoridades da Polônia e da Otan afirmaram nesta quarta-feira, 16, que o míssil de fabricação russa que explodiu e matou duas pessoas no país do Leste Europeu provavelmente foram disparados pela Ucrânia, em um incidente classificado pelo presidente polonês, Andrzej Duda, como um “incidente infeliz”.

Leia também Biden diz que é ‘improvável’ que míssil que atingiu a Polônia tenha sido disparado de solo russo

Um dia após a Polônia elevar seu alerta militar ao nível máximo com a confirmação da morte de duas pessoas em uma área de plantação de grãos na cidade de Przewodów, próximo da fronteira com a Ucrânia, países-membro da Otan e autoridades polonesas fizeram declarações públicas diminuindo o nível de tensão. Duda afirmou que “muito provavelmente” o míssil que atingiu seu país foi disparado por Kiev ― praticamente isentando Moscou de ter realizado um ataque direto.

“Absolutamente nada indica que este foi um ataque intencional contra a Polônia (...) É muito provável que tenha sido um foguete usado pela defesa antimísseis, o que significa que foi usado pelas forças de defesa da Ucrânia”, disse o presidente a repórteres.

O presidente da Polônia, Andrzej Duda, durante o encontro do comitê de segurança da Otan, após a explosão de míssil em vila do país. Foto: Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Embora a declaração reduza às tensões ― uma vez que um ataque direto da Rússia a um membro da Otan poderia ocasionar uma reação de todos os países da aliança, em função ao acordo de defesa coletiva do bloco ―, o presidente polonês não isentou Moscou de culpa pelo incidente.

“A Ucrânia se defendeu – o que é óbvio e compreensível – também disparando mísseis cuja tarefa era derrubar mísseis russos”, disse ele. “Portanto, estávamos lidando com um embate gravíssimo causado pelo lado russo, assim como todo o conflito. A queda de ontem com certeza é provocada pelo lado russo”, disse Duda.

Continua após a publicidade

No mesmo sentido, o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, afirmou que a aliança militar não tem indícios de um ataque deliberado à Polônia, mas se negou a livrar a Rússia de culpa pela explosão. “Nossas análises preliminares sugerem que o incidente foi provavelmente causado por um míssil do sistema de defesa aérea ucraniano para defender o país de mísseis russos”, disse Stoltenberg no final de uma reunião de emergência dos embaixadores da Otan, realizada em Bruxelas nesta quarta-feira. “Isso não é culpa da Ucrânia; A Rússia tem a responsabilidade final”, acrescentou.

“Deixe-me ser claro. Isso não é culpa da Ucrânia”, acrescentou Stolte. “A Rússia tem a responsabilidade final ao continuar sua guerra ilegal contra a Ucrânia.”

O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia negou que um de seus mísseis estivesse envolvido na explosão, que o presidente Volodimir Zelenski chamou de “escalada” da Rússia. Em uma publicação nas redes sociais repercutida pelo jornal britânico The Guardian, o secretário do Conselho de Segurança e Defesa da Ucrânia, Oleksii Danilov, solicitou “acesso imediato” ao local da explosão no leste da Polônia.

Danilov afirmou que a Ucrânia queria um “estudo conjunto” do incidente, e acrescentou que espera que os aliados ocidentais forneçam as informações que serviram de base para suas conclusões de que o incidente pode ter sido causado pelas defesas aéreas da Ucrânia.

Desde que o incidente com o míssil de fabricação russa foi confirmado pelo Ministério das Relações Exteriores da Polônia, autoridades ocidentais adotaram um tom cauteloso sobre um possível ataque direto da Rússia ao bloco. O próprio Duda se negou a confirmar que o míssil havia sido disparado pela Rússia ontem, após o anúncio de sua diplomacia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que era “improvável” que o projétil tivesse sido disparado de território russo.

Antes mesmo das declarações dos líderes da Otan, o Kremlin elogiou o que classificou de “reação comedida” dos EUA sobre o caso. “A reação comedida e profissional do lado dos EUA deve ser destacada”, disse à imprensa o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, denunciando a “histeria” de “altos funcionários de vários países”. “A Rússia não tem nada a ver com o incidente na Polônia”, acrescentou.

Continua após a publicidade

O Ministério da Defesa da Rússia negou ter atacado Kiev na terça-feira, 15, e afirmou que os danos na capital ucraniana foram provocados pela defesa antiaérea ucraniana. Ao mesmo tempo, o ministério afirmou que a Rússia destruiu todos os alvos que havia estabelecido na Ucrânia na terça-feira.

A explosão em solo polonês aconteceu na terça-feira, enquanto líderes do G20 realizavam uma cúpula em Bali, na Indonésia.

De acordo com o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, danos foram causados por míssil da defesa antiaérea ucraniana. Foto: Olivier Hoslet/ EFE

Ao final do encontro, as autoridades divulgaram um comunicado conjunto incluindo uma condenação da maioria dos países à guerra na Ucrânia e destacando seu grave impacto na economia mundial. “É a primeira declaração conjunta desde fevereiro de 2022″, celebrou o presidente do país anfitrião, o indonésio Joko Widodo, que reconheceu “discussões muito duras” para alcançar um texto unânime.

O comunicado final do G20 reconhece “outros pontos de vista”, mas afirma que “a maioria dos membros condena de maneira veemente a guerra na Ucrânia e destacaram que está provocando um imenso sofrimento humano”.

Também aponta que o conflito “afetou de maneira ainda mais negativa a economia global” e considera “inadmissível” o uso de armas nucleares ou a ameaça de recorrer a este tipo de armamento, como já fez de maneira velada o presidente russo Vladimir Putin./ WPOST e AFP