Estratégia de segurança nacional de Biden prioriza China, Rússia e a própria democracia americana

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou nesta quarta-feira, 12, que o grande desafio para seu país nos próximos anos seria “superar a China e restringir a Rússia” enquanto se concentra em restaurar uma democracia danificada em casa.

Em sua estratégia de segurança nacional de 48 páginas, que todo novo governo deve publicar, Biden deixou claro que, a longo prazo, ele estava mais preocupado com os movimentos da China para “assentar a governança autoritária com uma política externa revisionista” do que com uma Rússia em declínio e maltratada. Mais de seis meses após a invasão da Ucrânia, os militares russos parecem menos temíveis do que quando os primeiros rascunhos do documento circularam na Casa Branca em dezembro.

“A Rússia e o P.R.C. representam desafios diferentes”, escreveu Biden, usando a sigla para República Popular da China. “A Rússia representa uma ameaça imediata ao sistema internacional livre e aberto, desrespeitando imprudentemente as leis básicas da ordem internacional hoje, como demonstrou sua brutal guerra de agressão contra a Ucrânia.”

Presidente dos EUA, Joe Biden, abraça governador do Colorado, Jared Polis, enquanto conversa com senadores do Estado Foto: Kevin Lamarque/Reuters

A China “é o único país com a intenção de reformular a ordem internacional e, cada vez mais, também com o poder econômico, diplomático, militar e tecnológico para avançar nesse objetivo”, escreveu o presidente.

A estratégia de Biden é notável por apagar as distinções entre política interna e externa e argumenta que a fonte da força dos EUA virá de uma reafirmação das tradições democráticas da nação. Mas também ocorre em um momento crítico no conflito de superpotências, já que a China está em ascensão e busca reescrever as regras de comércio, vigilância e influência sobre outros países e a Rússia está tentando redesenhar as fronteiras nacionais. Aliados e adversários examinarão a estratégia em busca de indicações do compromisso de Biden em enfrentar ambos os oponentes.

O presidente assumiu algumas posições inusitadas, especialmente para um democrata. Ele pediu uma modernização mais rápida das forças armadas, embora os críticos digam que seu orçamento não reflete suas ambições. E demonstra uma visão sombria dos benefícios da globalização, descrevendo detalhadamente como ela alimentou pandemias e desinformação e contribuiu para a escassez da cadeia de suprimentos.

Biden voltou a um tema que ele estabeleceu desde seu segundo mês no cargo, descrevendo uma luta das autocracias contra as democracias. Ele disse que os EUA devem investir com aliados e a indústria privada como parte de um esforço ocidental para reduzir a dependência de adversários.

Teste com europeus

O documento de estratégia deveria ter sido lançado no início do ano, mas foi suspenso depois que ficou claro que a invasão russa da Ucrânia era iminente e que o relacionamento dos EUA com seus aliados europeus estava prestes a passar por um tremendo teste.

O documento revisado celebra uma nova coerência entre os países da Otan, mas também inclui advertências a Moscou que foram claramente inseridas para refletir uma nova era de contenção, palavra usada durante a Guerra Fria para conter o maior desafio da época: o expansionismo soviético.

“Os EUA não permitirão que a Rússia, ou qualquer potência, alcance seus objetivos usando ou ameaçando usar armas nucleares”, diz o novo documento. Mas a sentença permanece sozinha, sem esclarecimento do significado de “não permitir” ou discussão da resposta dos EUA e da Otan se o presidente russo, Vladimir Putin, optar por usar uma arma nuclear tática para compensar as falhas de sua força convencional na Ucrânia. Biden se recusou a entrar em detalhes sobre suas opções quando pressionado na CNN na terça-feira em uma entrevista com Jake Tapper.

Para cada governo, a estratégia de segurança nacional é uma combinação de orientação, um sinal de intenção para aliados e adversários e, muitas vezes, uma autocelebração ao poder americano. A estratégia do ex-presidente George W. Bush ficou conhecida pelo estabelecimento de uma doutrina de “prevenção” que contribuiu para a justificativa de seu governo para a invasão do Iraque. Obama usou o seu para pedir uma mudança para um mundo sem armas nucleares, mas também uma expansão do ‘soft power’ americano para vencer as doenças e a pobreza global.

O presidente Donald J. Trump declarou que a era do contraterrorismo estava sendo substituída por um renascimento da competição de superpotências contra o que chamou de poderes “revisionistas”, embora geralmente ignorasse as declarações de seu documento sobre o valor da Otan e de outras alianças.

“Como americanos, todos devemos concordar que o veredicto do povo, expresso nas eleições, deve ser respeitado e protegido”, diz o documento, aprofundando o funcionamento da democracia americana que está ausente das estratégias anteriores. Em seguida, discute os movimentos contra o “terrorismo doméstico” e diz que “os Estados Unidos não tolerarão interferência estrangeira” em suas eleições.

As seções de abertura da estratégia são principalmente agenda doméstica, liderada pelo revigoramento de tecnologias-chave e começando com a capacidade de produzir os semicondutores mais avançados.

“Nós quebramos a linha divisória entre política externa e política doméstica para fazer investimentos de longo alcance aqui em casa em nossa base industrial e de inovação”, disse Jake Sullivan, o conselheiro de segurança nacional, a repórteres na manhã desta quarta-feira.

Biden viajou recentemente para Ohio, para ajudar a construir uma nova instalação da Intel, e Nova York, para uma unidade da IBM no norte do Estado, celebrando os investimentos feitos pelo governo federal por meio da recém-aprovada Lei CHIPS. Mas levará anos até que essas fábricas - e outras construídas pela TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) e pela Samsung no sudoeste americano - estejam em produção. Mesmo assim, elas serão responsáveis por uma pequena fração da microeletrônica mais avançada que a indústria americana consome.

O presidente Joe Biden segue em direção ao Air Force One no Aeroporto Internacional John F. Kennedy após uma viagem a Nova York Foto: Erin Schaff/The New York Times - 06/10/2022

Sullivan disse que a estratégia foi impulsionada principalmente por uma mudança de cenário, que o documento descreve sem rodeios: “A era pós-Guerra Fria acabou definitivamente”.

“Entramos em uma década decisiva em relação a dois desafios estratégicos fundamentais”, disse Sullivan a repórteres na quarta-feira. “O primeiro é a competição entre as grandes potências para moldar o futuro da ordem internacional”, disse ele, e o segundo para lidar com desafios transnacionais como “mudanças climáticas, insegurança alimentar, doenças transmissíveis, terrorismo, transição energética e até inflação”.

As últimas semanas mostraram o quão difícil alguns deles serão.

Biden foi prejudicado pela Arábia Saudita, que visitou em julho, quando o reino liderou um movimento na Opep+ na semana passada para cortar a produção de petróleo depois de lhe dizer que a aumentaria. A medida da Opep contribui para a inflação e também ajuda o esforço da Rússia para financiar a guerra na Ucrânia. Biden disse na terça-feira que reconsideraria seu relacionamento com os sauditas e os faria pagar um preço.

A cooperação da China em questões climáticas diminuiu até quase parar; As negociações de “estabilidade estratégica” com a Rússia sobre a limitação de arsenais nucleares terminaram.

“A Rússia agora representa uma ameaça imediata e persistente à paz e estabilidade internacionais”, diz o documento, um forte afastamento de décadas de estratégias que discutiam o trabalho para integrar a Rússia e o Ocidente. “Não é uma luta entre o Ocidente e a Rússia. Trata-se de princípios fundamentais da Carta da ONU, da qual a Rússia é parte, particularmente o respeito pela soberania, integridade territorial e a proibição de adquirir território através da guerra.”

Putin vê claramente de forma diferente: ele afirma que a Ucrânia sempre foi parte da Rússia, desde a era dos czares, e descreveu este momento como impulsionado pelo esforço do Ocidente para conter e matar de fome o poder russo.

Foco na China

Mas o que salta das páginas da estratégia de Biden, que foi elaborada pelo Conselho de Segurança Nacional com contribuições de todo o governo, é um foco implacável na China. Este também foi o tema de um discurso esta semana de Jeremy Fleming, chefe da agência de inteligência cibernética do Reino Unido.

Grande parte da estratégia militar descrita no documento do governo destina-se a combater a China no espaço, ciberespaço e no mar – todos os quais exigem hardware diferente, estratégias diferentes e talentos diferentes do que conter a Rússia. Ele descreve um esforço mais agressivo dos EUA para melhorar a segurança cibernética e insta o trabalho com aliados e o setor privado para “resistir às tentativas de degradar nossos avanços tecnológicos compartilhados”, limitando os investimentos chineses e outros nos EUA e controlando as exportações de tecnologias-chave para a China.

Alguns críticos da estratégia temem que ela não se mova rápido o suficiente. “Os planos da China para Taiwan giram em torno de 2027″, disse Kori Schake, que dirige estudos de política externa e de defesa no American Enterprise Institute, em entrevista. “O orçamento não prevê modernização nessa velocidade.”

Schake escreveu em um artigo de opinião do New York Times no mês passado que “os navios, o número de tropas, os aviões e as defesas antimísseis no Pacífico não são compatíveis com a capacidade da China”. Sullivan rejeitou essa crítica, sustentando que o orçamento de Biden seguiu a orientação estratégica que foi apresentada de forma preliminar em suas primeiras semanas no cargo.

A nova estratégia de segurança nacional abre caminho para que o Pentágono publique nas próximas semanas sua estratégia de defesa nacional e um documento associado, chamado revisão da posição nuclear, que descreverá os planos de Biden para o arsenal nuclear.

Sullivan disse que, apesar das recentes ameaças da Rússia, os documentos seriam “um passo em direção à redução do papel das armas nucleares na estratégia americana”.

“Não queremos que a concorrência se transforme em confronto ou em uma nova Guerra Fria”, insistiu. Mas é essa última frase que as autoridades chinesas costumam usar para descrever a estratégia dos EUA.