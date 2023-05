EUA e Coreia do Sul se unem em testes de ataques de fogo perto da fronteira com a Coreia do Norte

Os militares sul-coreanos e norte-americanos conduziram nesta quinta-feira, 24, exercícios de tiro de grande proporção perto da fronteira com a Coreia do Norte. A simulação foi feita na contramão do aviso feito pela nação do Norte, comandada por Kim Jong-un, de que não tolerará o que chama de “ensaio de invasão à sua porta”.

Essa foi a primeira de cinco rodadas de exercício de fogo, que se estenderão até meados de junho. As ações, que marcam 70 anos desde o estabelecimento da aliança militar entre Seul e Washington, simularam artilharia e ataques aéreos na linha de frente das instalações militares norte-coreanas em resposta a um possível ataque. Posteriormente, as tropas praticaram ataques guiados com precisão a alvos simulados nas áreas de retaguarda para “aniquilar completamente” as ameaças militares norte-coreanas, de acordo com um comunicado do Ministério da Defesa sul-coreano.

Drones militares da Coreia do Sul voam em formação durante exercícios realizados em Pocheon Foto: YELIM LEE / AFP

A Coreia do Norte costuma reagir a esses exercícios com mísseis e outros testes de armas. Desde o início de 2022, país testou mais de 100 mísseis, mas nenhum desde que disparou um míssil balístico intercontinental de combustível sólido em meados de abril. Embora o país afirme que esses testes são uma resposta aos exercícios militares entre os EUA e a Coreia do Sul, observadores dizem que a Coreia do Norte pretende avançar no desenvolvimento de suas armas e, em seguida, arrancar maiores concessões de seus rivais em uma eventual diplomacia.

Os exercícios de tiro EUA-Coreia do Sul, chamados de “exercícios de poder de fogo de aniquilação combinada”, são os maiores desse tipo de simulação. Eles já foram realizados 11 vezes desde que começaram, em 1977.

Os testes desta rodada envolveram 2,5 mil soldados e 610 sistemas de armas, como caças, helicópteros de ataque, drones, tanques e artilharia da Coreia do Sul e dos Estados Unidos. Os exercícios mais recentes, em 2017, atraíram cerca de 2 mil soldados e 250 ativos de armas de ambos os países.

Os tanques K-2 da Coreia do Sul disparam durante o exercício militar em conjunto com os EUA, no Campo de Treinamento de Incêndio de Seungjin Foto: YELIM LEE / AFP

A nota divulgada pelo Ministério da Defesa sul-coreano ainda diz que a Coreia do Sul buscará estabelecer “a paz por meio de um fortalecimento esmagador” para conter as ameaças norte-coreanas. A Coreia do Norte não respondeu imediatamente ao início dos testes. Na sexta-feira passada, 19, a mídia estatal chamou os exercícios de “um típico ensaio de guerra direcionado à Coreia do Norte”, dizendo que “não pode deixar de levar em consideração o fato” de que os exercícios são realizados a alguns quilômetros de sua fronteira.

A Agência Central de Notícias da Coréia do Norte disse que os EUA e a Coréia do Sul enfrentariam consequências não especificadas sobre “sua raquete de guerra nuclear maluca”. No início deste ano, os militares sul-coreanos e americanos realizaram seus maiores exercícios de campo em cinco anos. Os EUA também enviaram o porta-aviões USS Nimitz de propulsão nuclear e bombardeiros com capacidade nuclear para exercícios conjuntos com a Coreia do Sul.

Moon Seong Mook, analista do Instituto de Pesquisa de Estratégia Nacional da Coreia, com sede em Seul, disse que a Coreia do Norte poderia usar os exercícios Coreia do Sul-EUA como pretexto para retomar as atividades de teste. Ele disse que questões domésticas, como a pressão da Coreia do Norte para aumentar a produção agrícola durante a temporada de plantio de arroz, ainda podem afetar sua decisão sobre os testes de armas.

“A Coreia do Norte não pode deixar de sentir alguns fardos sobre os exercícios de poder de fogo conjuntos Coreia do Sul-EUA sendo realizados pela primeira vez em seis anos e da maneira mais forte”, disse Moon.

Veículos militares da Coreia do Sul no treinamento que envolveu mais de 2,5 mil soldados Foto: YELIM LEE / AFP

Em uma reunião no mês passado, os presidentes Joe Biden (EUA) e Yoon Suk Yeol (Coreia do Sul) anunciaram medidas para reforçar suas capacidades de dissuasão, como a atracação periódica de submarinos com armas nucleares dos EUA na Coreia do Sul, exercícios de treinamento conjunto reforçados e estabelecimento de um novo conselho nuclear consultivo. grupo. Biden também emitiu um aviso contundente de que qualquer ataque nuclear norte-coreano aos EUA ou seus aliados “resultaria no fim de qualquer regime” que tomasse tal ação.

Kim Yo Jong, a poderosa irmã do líder norte-coreano Kim Jong Un, disse que o acordo Biden-Yoon revelou a “vontade de ação mais hostil e agressiva” dos dois países contra o Norte. Ela ameaçou fortalecer ainda mais a doutrina nuclear de seu país, dizendo: “A quimera dos Estados Unidos e da Coreia do Sul será doravante confrontada com a entidade de força mais poderosa”.

Os tanques K-2 da Coreia do Sul disparam enquanto um helicóptero AH64 Apache voa Foto: YELIM LEE / AFP

As preocupações com o programa nuclear da Coreia do Norte aumentaram depois que o Norte aprovou no ano passado uma lei autorizando o uso preventivo de armas nucleares. Muitos especialistas estrangeiros dizem que a Coreia do Norte ainda não possui mísseis nucleares em funcionamento./AFP