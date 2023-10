EUA e governo Maduro fazem acordo para retomar deportações de migrantes à Venezuela

WASHINGTON — Os EUA vão retomar a repatriação direta de venezuelanos ao seu país, depois que o governo do presidente Nicolás Maduro aceitou a retomada das deportações. A prática estava congelada há anos e foi retomada para dissuadir a migração rumo à fronteira sul americana, anunciaram as autoridades ontem.

A Venezuela concordou em receber cidadãos que sejam deportados dos EUA, algo que não era possível até agora, uma vez que Washington e Caracas romperam relações diplomáticas em 2019 e o país sul-americano está sujeito a fortes sanções econômicas.

Os EUA não entraram em detalhes sobre como conseguiram que a Venezuela concordasse com os voos de deportação novamente.

Vistos de Ciudad Juarez, México, migrantes em busca de asilo, em sua maioria venezuelanos, detidos pela Patrulha de Fronteira dos EUA e pela Guarda Nacional dos EUA após cruzarem o Rio Grande em direção aos EUA, em 29 de março de 2023. Foto: Go Nakamura / NYT

As autoridades americanas se limitaram a declarar que há muito tempo pedem à gestão Maduro para “receber os seus cidadãos”.

O Departamento de Estado afirmou que a decisão foi tomada após uma discussão de alto nível na quarta-feira, na Cidade do México, entre os governos dos EUA, México, Colômbia e Panamá sobre como abordar a migração irregular na região.

As autoridades americanas não podiam, até então, deportar para a Venezuela os venezuelanos que não preenchiam os requisitos para permanecer legalmente nos EUA.

Continua após a publicidade

No entanto, no âmbito de um acordo com o México, os EUA tinham a possibilidade de fazer retornar um determinado número de venezuelanos por mês pela fronteira sul. Esta prática ainda não será banida. EFE