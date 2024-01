Sandra Poindexter estava em um leilão em Lynchburg, Virgínia, quando avistou um par de retratos de noiva em uma caixa de antigas molduras. Ela ficou fascinada pelas fotos em preto e branco, e pela noiva posando nelas. “Eu simplesmente não podia acreditar em quão maravilhosas eram”, disse Poindexter, 66 anos. “A mulher era deslumbrante e o vestido era deslumbrante, e eu podia perceber que foram feitas profissionalmente.”

Assim, Poindexter fez um lance de US$ 5 pelos retratos naquele dia, 13 de janeiro, e ganhou. Mas ela não planejava ficar com as fotos para si mesma. “Eu queria descobrir como algo tão precioso como aquilo poderia acabar em um leilão”, disse Poindexter, uma enfermeira aposentada que agora passa seu tempo escrevendo romances de ficção e fazendo arte. Ela frequentemente participa de leilões locais em busca de materiais para artesanato. “Algo me disse que essas fotos são especiais para alguém.”

Harriet Galbraith, 85 anos, após ter sido reunida com seus retratos de casamento perdidos há muito tempo. Uma mulher em Lynchburg, Virgínia, os ganhou em um leilão e procurou encontrá-la Foto: William Galbraith

PUBLICIDADE Ela estava certa. A noiva que foi fotografada em 1959 estava procurando pelos retratos havia várias décadas. Ela eventualmente perdeu as esperanças de encontrá-los. “Eu meio que desisti”, disse Harriet Galbraith, 85 anos. O caminho de Poindexter para encontrar Galbraith começou com a ajuda de um detetive da internet. Após o leilão, ela postou fotos dos retratos em um grupo local do Facebook, perguntando se alguém poderia conhecer a mulher ou sua família. Uma das molduras tinha uma fita adesiva no verso com o nome “Harriet Elizabeth Marshall (Galbraith)” escrito, oferecendo uma pista significativa sobre quem poderia ser a noiva.

Donna Reichard, uma moradora de Lynchburg que gosta de pesquisar nas horas vagas, deparou-se com a postagem e imediatamente começou a trabalhar. Ela passou três horas usando um software de busca para rastrear a noiva, Harriet Elizabeth Marshall Galbraith, e seus descendentes. “Liguei para umas 10 ou 15 pessoas”, disse Reichard, 65 anos. “Continuei até encontrar um senhor; acabou sendo o filho dela.” “Fiquei tão animada ao descobrir que a noiva ainda estava viva”, disse Reichard, acrescentando que era o nono aniversário da morte de sua mãe, que era uma ávida genealogista. “Minha mãe teria adorado isso”, disse Reichard. Ela ligou animada para Galbraith para contar que seus retratos foram encontrados.

Retratos de casamento de Galbraith tirados em 1959 pelo renomado fotógrafo Bradford Bachrach Foto: Harriet Galbraith

Galbraith, que tinha 21 anos na época das fotos, ficou boquiaberta. “Fiquei perplexa e emocionada”, disse Galbraith. Reichard também compartilhou a boa notícia com Poindexter, que ficou chocada por ver os pontos conectados tão rapidamente. “Fiquei impressionada”, disse Poindexter.

Poindexter disse a Galbraith que enviaria os retratos para sua casa em San Antonio. Galbraith mudou-se para lá de Mathews County, Virgínia, em 2017 para ficar mais perto de sua família após a morte de seu marido em 2016. Galbraith teve longas conversas por telefone tanto com Poindexter quanto com Reichard e compartilhou parte de sua história com elas, incluindo detalhes sobre o vestido.

O vestido que ela usava nas fotos foi projetado por Christian Dior e, surpreendentemente, foi dado a ela pela mãe de seu ex-namorado. “Não servia na filha dela”, recordou Galbraith. “Coube perfeitamente.”

Fotógrafo renomado

Os retratos de Galbraith foram tirados por Bradford Bachrach, um fotógrafo de Washington que faleceu em 1992. Ele e sua família são conhecidos por fotografar personalidades e pessoas de destaque, incluindo vários presidentes dos EUA. Galbraith não tinha ideia de que Bachrach era um fotógrafo renomado quando se deparou com seu estúdio em Dupont Circle - perto de onde ela morava.

Ela e seu então noivo, William “Jack” Galbraith Jr., costumavam dar uma espiada no estúdio. “A gente passava e via as fotos, e eu pensava que um dia ele faria as minhas”, disse Galbraith, que foi fotografada por Bachrach em 1959, logo depois de se casarem no Arlington Courthouse em 24 de agosto. Ela usou o vestido Dior apenas para as fotos. “Levei um ano e meio para pagar a conta”, disse ela, explicando que não esperava que os retratos custassem tanto quanto custaram. “Eu não tinha ideia do que estava fazendo.”

O marido de Galbraith era um oficial da CIA, e ela trabalhava ao lado dele em operações como espiã, segundo ela. Eles passaram vários anos no exterior, no Marrocos, na Argélia e na Polônia. “Foi extremamente estressante, mas estávamos servindo ao nosso país e queríamos fazer isso”, disse Galbraith. O casal teve dois filhos juntos, um dos quais, uma filha, morreu aos 16 anos de meningite.

Harriet e Jack Galbraith no dia do casamento, 24 de agosto de 1959 Foto: Foto da família

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Os Galbraith se aposentaram em Mathews County e ambos se tornaram artistas. “Nós aproveitamos nossa vida na Baía de Chesapeake”, disse Galbraith. Ela sempre esperou dar os retratos às suas duas netas - agora com 23 e 30 anos -, mas depois de muitos anos procurando sem sucesso, imaginou que eles tinham desaparecido para sempre. Galbraith originalmente deu os retratos para sua mãe, que morava em Lynchburg, e eles foram parar nas mãos de sua irmã. Quando Galbraith perguntou sobre eles, sua irmã disse que não conseguia encontrar os retratos, e Galbraith acredita que eles foram vendidos em um leilão imobiliário cerca de seis anos atrás, quando sua irmã se mudou para um asilo. O percurso dos retratos do leilão para o leilão permanece um mistério. Finalmente, no entanto, os retratos perdidos há muito tempo estão de volta ao seu lugar. Eles chegaram à casa de Galbraith em 23 de janeiro. “Foi emocionante”, disse ela, acrescentando que sua família foi vê-los. Ela pretende seguir seu plano original e dar um para cada neta.

Ver os retratos novamente “trouxe de volta memórias maravilhosas e felizes”, disse Galbraith. “Meu marido e eu fomos casados por 56 anos, e tivemos um casamento muito forte e amoroso; do tipo tradicional.”

Poindexter e Reichard estão ambos encantados com o desfecho da história, que foi inicialmente reportada pelas emissoras locais de TV WDBJ e WSET. “Não poderia ter acontecido com uma pessoa mais agradável, e estou feliz por ter sido uma pequena parte disso”, disse Poindexter./WP