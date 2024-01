EUA reimpõem sanções à Venezuela após Maduro proibir opositores de disputar eleição

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês) do Departamento do Tesouro americano deu o prazo de até 13 de fevereiro para liquidar qualquer transação pendente com a Minerven, a mineradora estatal de extração de ouro da Venezuela. O porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, disse que as sanções se estenderão ao setor de petróleo se a situação não mudar.

A Venezuela, por sua vez, chamou a decisão americana de uma chantagem grosseira e indevida. A vice-presidente Delcy Rodríguez prometeu retaliar as medidas. “Se os americanos derem esse passo em falso, a partir de 13 de fevereiro vamos cancelar a repatriação de emigrantes venezuelanos e revisaremos qualquer mecanismo de cooperação existente”, disse ela em sua conta no X, o antigo Twitter.

O governo do presidente Joe Biden anunciou a punição em consequência da falta de avanços nas negociações entre o ditador Nicolás Maduro e a Plataforma Unitária, de oposição, particularmente em relação a permitir que todos os candidatos presidenciais concorram nas eleições deste ano.