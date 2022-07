Ex-conselheiro de Trump Steve Bannon é condenado por obstruir investigação sobre ataque ao Capitólio

WASHINGTON - Steve Bannon, ex-assessor principal do ex-presidente Donald Trump, foi condenado nesta sexta-feira, 22, por duas acusações de desacato ao Congresso, meses depois de ter desafiado uma intimação para responder a perguntas da Comissão da Câmara que investiga o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio.

O júri deliberou por menos de três horas. O veredicto de culpado veio após semanas de discursos acalorados de Bannon do lado de fora do tribunal federal em Washington, um longo processo de seleção do júri e um julgamento rápido que um juiz prometeu evitar que se tornasse “um circo político”.

Embora Bannon já tenha sido considerado culpado de um crime em um processo menor no passado, sua condenação é a primeira de um assessor próximo de Trump a resultar de uma das principais investigações sobre o ataque ao Capitólio. Outro ex-assessor de Trump, Peter Navarro, também foi acusado de desacato depois de desafiar uma intimação da Comissão e deve ir a julgamento em novembro.

Ex-estrategista de Trump Steve Bannon deixa tribunal ao final de uma de suas audiências, no dia 18 de julho

Bannon, que deixou a Casa Branca em 2017, foi indiciado em novembro. Desprezo ao Congresso é um crime de contravenção, com cada acusação punível com multa de até US$ 1.000 e um máximo de 12 meses de prisão.

Na época, a apresentação de acusações contra ele foi amplamente vista como um teste decisivo para saber se o Departamento de Justiça adotaria uma posição agressiva contra qualquer um dos principais aliados de Trump, enquanto a Câmara busca desenvolver uma imagem mais completa das ações do ex-presidente e seu grupo próximo de colaboradores antes e durante o ataque.

Apesar das disputas legais que precederam seu julgamento, a culpa ou inocência de Bannon acabou se transformando em uma questão direta: se ele havia desafiado a comissão da Câmara ao desrespeitar sua intimação. “Este caso não é complicado, mas é importante”, disse Molly Gaston, promotora federal, em um comunicado nesta sexta-feira.

Gaston disse ao júri que a Comissão da Câmara queria perguntar a Bannon sobre sua presença no Willard Hotel antes do ataque ao Capitólio e sobre sua declaração, no dia anterior ao ataque, de que “todo o inferno” aconteceria em 6 de janeiro.

Mas, ela argumentou, Bannon desrespeitou descaradamente as exigências da comissão para proteger seu ex-chefe. “O réu escolheu a lealdade a Donald Trump sobre o cumprimento da lei”, disse Gaston.

Durante sua conclusão, M. Evan Corcoran, um dos advogados de Bannon, tentou argumentar que a intimação que seu cliente recebeu havia sido assinada indevidamente pela comissão, acrescentando ao júri que seu cliente não havia deixado de cumpri-la intencionalmente. Corcoran também observou, tentando sugerir alguma impropriedade, que um promotor do caso e uma das testemunhas do governo pertenciam ao mesmo clube de livro./NYT