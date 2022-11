Ex-premiê acusa atual chefe de governo do Paquistão de ser o mandante do atentado contra ele

Publicidade

O ex-premiê paquistanês Imran Khan acusou nesta sexta-feira, 4, o atual chefe de governo, Shehbaz Sharif, de cumplicidade no atentado em que ele foi ferido. Destituído em abril por uma moção de censura parlamentar, Khan afirmou que Sharif planejou o ataque com o ministro do Interior, Rana Sanulah.

“Esses três homens decidiram me matar”, declarou Khan, em um canal de seu partido no YouTube, falando do hospital de Lahore para o qual foi levado após a tentativa de assassinato.

O governo nega estar envolvido no atentado, atribuindo-o a um indivíduo que teria agido por motivos religiosos.

Ex-premiê Imran Khan concede entrevista coletiva em hospital onde se recupera após atentado contra ele Foto: Mohsin Raza/Reuters - 04/11/2022

Khan, ex-estrela internacional do críquete de 70 anos, foi ferido no pé em uma troca de tiros que deixou um morto e pelo menos dez feridos perto da cidade de Gujranwala e aprofundou a crise deflagrada por sua queda política.

O ex-chefe de governo liderava havia uma semana uma “longa marcha” de milhares de pessoas de Lahore a Islamabad, a capital do país, pedindo eleições antecipadas, com a expectativa de voltar ao poder./AFP