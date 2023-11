Explosão de carro em ponte na fronteira EUA-Canadá deixa dois mortos

O FBI investiga a explosão de um carro que matou duas pessoas e feriu um agente da fronteira na Rainbow Bridge, a ponte que liga as duas cidades de Niagara Falls - uma no Estado de Nova York e outra em Ontário, no Canadá.

As quatro pontes da fronteira EUA-Canadá foram fechadas por precaução e o Aeroporto Internacional Buffalo-Niagara reforçou os protocolos de segurança. Isso na véspera do feriado de Ação de Graças, um dos mais importantes para os americanos.

As duas pessoas que morreram estavam dentro do carro que explodiu em um posto de controle do lado americano da fronteira. Investigadores afirmam que a explosão pode ter sido causada pelo impacto de uma batida. Uma maleta foi encontrada perto do carro, mas não continha explosivos.

Captura de vídeo mostra fumaça após explosão de carro na Rainbow Bridge na fronteira EUA-Canadá. Foto: REUTERS

O prefeito de Nova York, Eric Adams, afirma que a policia local já estava em alerta para a movimentação do feriado de Ação de Graças, celebrado nesta quinta-feira, 23, e monitora a situação na Rainbow Bridge.

A secretário de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que o presidente Joe Biden foi informado sobre a explosão e que a situação está sendo monitorada. Do lado canadense, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou que essa é “obviamente uma situação muito grave”./The New York Times, AP e AFP