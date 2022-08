Explosão mata ao menos 10 pessoas em Cabul

CABUL - Uma explosão atingiu uma mesquita lotada em, Cabul, capital do Afeganistão na noite de quarta-feira, 17. O atentado matou pelo menos dez pessoas e feriu duas dezenas de fiéis, informaram as autoridades.

A ONG italiana Emergency, que opera um hospital em Cabul, disse ter recebido 27 vítimas da explosão, dez delas mortas. Entre os feridos há cinco crianças, apontou a organização no Twitter.

“A maioria dos pacientes que recebemos após a explosão na mesquita sofreu ferimentos por estilhaços e queimaduras”, disse o Emergency em nota.

Combatentes do Talibã e moradores locais se reúnem em torno de uma mesquita que foi bombardeada, em Cabul. Foto: Ebrahim Noroozi/AP

O porta-voz do governo talibã, Zabihullah Mujahid, confirmou que houve mortos e feridos na explosão, mas não especificou o número.

Havia temores de que o número de vítimas pudesse aumentar ainda mais. Na manhã de quinta-feira, 18, uma testemunha da explosão que se identificou como Qyaamuddin disse ao The Associated Press ele acredita que até 25 pessoas podem ter sido mortas na explosão.

“Era hora da oração da noite, e eu estava participando da oração com outros, quando a explosão aconteceu”, relatou Qyaamuddin. Alguns afegãos usam um único nome.

Uma semana atrás, um homem detonou uma bomba dentro de uma escola muçulmana em Cabul. A explosão vitimou um clérigo talibã, Rahimullah Haqqani, e seu irmão. A ação foi reivindicada pelo grupo jihadista Estado Islâmico (EI).

Embora a tomada do poder pelo Talibã há um ano tenha reduzido a violência no Afeganistão, o país sofre regularmente ataques do EI, geralmente visando minorias como xiitas, sufis ou siques.

O Talibã diz ter derrotado esse grupo jihadista, mas especialistas dizem que isso ainda é um desafio de segurança para o movimento islâmico. /AFP, AP