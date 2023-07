‘Facekini’ é a nova onda do verão na China; conheça a moda

Imagens de chineses usando as chamadas facekinis se tornaram virais nas redes sociais. As mascaras são tradicionais na China e são muito usadas durante o verão. Os utensílios cobrem todo o rosto, apenas deixando olhos, boca e nariz para fora.

Geralmente, a população chinesa não usa apenas as facekinis, mas também outros assessórios para a proteção do sol como blusas de mangas compridas, chapéus e óculos.

Mulheres usam máscaras para proteger o rosto do sol enquanto nadam em uma praia em Qingdao, China, 26 de julho de 2012 Foto: Sim Chi Yin / NYT

A capital do país, Pequim, enfrenta temperaturas altíssimas neste verão e meteorologistas avaliam que a temperatura pode ultrapassar os 30 graus.

Uma mulher usa uma máscara para proteger o rosto do sol enquanto nada em uma praia em Qingdao, China, em 26 de julho de 2012 Foto: Sim Chi Yin/ NYT

Recorde de calor

Da Califórnia até a China, as autoridades recomendam medidas de proteção ao calor aos moradores de milhares de cidades, com hidratação adequada e evitando o sol.

Em Genebra, o diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou que “o calor extremo está afetando duramente as pessoas menos capazes de lidar com suas consequências, como os idosos, os bebês e as crianças, assim como os pobres e as pessoas sem-teto”.

O observatório do clima europeu Copernicus, por sua vez, disse que o mundo caminha para o mês de julho mais quente registrado até agora./AFP