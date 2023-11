THE NEW YORK TIMES - O radialista filipino Juan Jumalon foi morto a tiros durante uma transmissão ao vivo em sua casa, no sudoeste das Filipinas, na manhã de domingo, 5, de acordo com as autoridades locais, que procuravam possíveis agressores múltiplos.

Jumalon, de 57 anos, que apresentava um programa de rádio sob o nome de DJ Johnny Walker, estava transmitindo seu programa ao vivo no Facebook quando um atirador entrou na cabine da rádio pouco depois das 5h30, disse a polícia de Misamis Occidental em um comunicado. O atirador então, “sem hesitação”, atirou no rosto de Jumalon antes de fugir.

Um grupo de trabalho está investigando o assassinato, ocorrido na cidade de Calamba, disse a polícia de Misamis Occidental na segunda-feira, divulgando um esboço digital de uma das três pessoas possivelmente envolvidas no ataque. A polícia o descreveu como um homem de estatura média, vestindo um boné vermelho, uma camiseta verde e calças pretas.

Juan Jumalon, de 57 anos, apresentava um programa na rádio 94.7 Gold FM Calamba sob o nome de DJ Johnny Walker. Na foto, ele em uma transmissão do dia 28 de outubro. Foto: Reprodução Facebook/94.7 Gold FM Calamba

Jumalon transmitia seu programa de uma cabine de rádio em sua casa para uma rede de rádio chamada 94.7 Gold FM Calamba. Sua última transmissão ao vivo desapareceu da página do Facebook nesta segunda-feira, mas as imagens do ataque circulando online pareciam mostrar Jumalon fazendo uma pausa durante a transmissão, antes que dois tiros soassem.

As autoridades não descartaram o fato de o tiroteio estar relacionado ao trabalho do jornalista, mas também trabalham com outros motivos, disse o coronel Dwight Monato, diretor de polícia que investiga o caso, em entrevista coletiva.

Imagens do circuito interno de televisão mostraram dois agressores entrando na casa enquanto uma terceira pessoa permaneceu do lado de fora como vigia, de acordo com o site de notícias Rappler. As autoridades disseram que o grupo fugiu em uma motocicleta.

Continua após a publicidade

Os agressores conseguiram entrar na casa de Jumalon sob o pretexto de que havia um anúncio urgente a fazer, disse o governador de Misamis Ocidental, Henry Oaminal, no Facebook. “Compartilho a dor da sua família e do povo da minha província”, disse Oaminal, chamando-o de “locutor destemido”.

Jumalon foi o quarto jornalista morto nas Filipinas desde que o presidente Ferdinand Marcos Jr. assumiu o cargo em junho de 2022 e o 199º desde 1986, de acordo com o Sindicato Nacional de Jornalistas das Filipinas, que condenou o ataque “descarado” em um comunicado no X, rede social anteriormente conhecida como Twitter.

“O ataque é ainda mais condenável porque aconteceu na própria casa de Jumalon, que também serviu de estação de rádio.” “Os ataques a jornalistas não serão tolerados na nossa democracia”, disse Marcos numa publicação no X, “e aqueles que ameaçam a liberdade de imprensa enfrentarão todas as consequências dos seus atos”. Ele disse que instruiu as autoridades a conduzir “uma investigação completa”.

Um grupo governamental de segurança da imprensa disse que ofereceria uma recompensa por informações que levassem à prisão. As Filipinas foram classificadas entre os piores países em termos de liberdade de imprensa e sofreram uma repressão que durou anos, alimentada pela administração de Rodrigo Duterte, o ex-presidente. Marcos assumiu o cargo no ano passado, mas os ataques a jornalistas persistiram, afirmaram organizações de comunicação social nas Filipinas.

Em um relatório de 2023, o Comitê para a Proteção dos Jornalistas classificou as Filipinas em oitavo lugar numa lista de países onde os assassinos de jornalistas provavelmente ficariam impunes. “As Filipinas continuam a ser um lugar perigoso para trabalhar como repórter”, disse o grupo no relatório, “especialmente para jornalistas de rádio”.