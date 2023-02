‘Fim do mundo?’ Vídeo com centenas de pássaros invadindo rua do México viraliza; veja imagem

Um vídeo divulgado no Tik Tok mostra inúmeros pássaros em uma rua do México. Os registros foram compartilhados pelo usuário do TikTok Josue Reséndiz, em janeiro.

A publicação, que possui a legenda “Será que este é o fim do mundo?”, já passa de 10 milhões de visualizações.

Um vídeo divulgado no Tik Tok mostra inúmeros pássaros em uma rua do México Foto: Reprodução/Josue Reséndiz, Tik Tok

Nas imagens é possível ver que os animais são tantos que cobrem completamente a rua, além de pousarem em diversos locais como varandas, telhados, carros e árvores. Enquanto isso, outros simplesmente voam de um lado para outro.

A causa do fenômeno ainda é desconhecida, assim como o contexto da gravação também não foi explicado.

Algumas pessoas chegaram a dizer que as imagens teriam sido feitas no Japão, porém a placa de um carro que surge nas gravações é do estado de Guanajuato, no México.

Continua após a publicidade

Alguns comentários na publicação afirmam que tal comportamento é natural das aves.

“Não é o fim [do mundo], mas certamente essa área residencial está localizada no que costumava ser uma área de descanso ou similar para aves migratórias”, escreveu um usuário do TikTok. “Essa migração acontece todo ano”, disse uma segunda pessoa. “Eles estão só migrando e pararam para descansar da longa viagem”, apontou outra.