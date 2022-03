Forças ucranianas montam campanha para recuperar território no sul e ganhar terreno em torno de Kiev

Militares ucranianos estão montando uma contraofensiva agressiva para recuperar o território capturado pela Rússia no sul da Ucrânia. Os esforços são mais evidentes em vilas e cidades que foram dominadas pelas forças russas nos primeiros dias da guerra, como Kherson, onde soldados russos abriram fogo contra manifestantes na segunda-feira, 21. As informações são de autoridades ucranianas e norte-americanas.

Manifestantes ucranianos se reuniram em uma praça central, olharam nos olhos dos soldados russos e gritaram: “Vá para casa! Ir para casa!”. Então os soldados russos começaram a atirar. Os vídeos e fotografias do ocorrido foram verificados pelo The New York Times.

Ponto de bloqueio ucraniano em uma rua em Kiev (Kiev), Ucrânia, 15 de março de 2022. Foto: Andrzej Lange/EFE

Ao mesmo tempo em que os soldados russos lutam para reprimir a agitação pública, recorrendo a meios cada vez mais violentos para fazê-lo, o exército ucraniano pressiona para retomar o território perdido na região de Kherson.

Não é possível dizer o quão bem-sucedido o esforço tem sido até agora, mas as autoridades ucranianas informam que querem recuperar o aeroporto e a cidade. Um alto funcionário da defesa dos EUA confirmou que houve um esforço para tomar Kherson de volta, mas não caracterizou a luta além de dizer: “É uma frente de batalha muito dinâmica e ativa”.

O esperado pelas autoridades ucranianas é que a resistência pública funcione como um multiplicador de força: com cada relato de soldados saqueando uma loja, sequestrando um funcionário do governo ou se envolvendo em outras atividades criminosas, a raiva do público aumenta.

Embora seja impossível verificar independentemente todas as alegações feitas por autoridades ucranianas, o presidente Volodmir Zelenski repetidamente aproveitou muitos dos episódios mais perturbadores para reunir pessoas em áreas controladas pela Rússia.

Uma foto divulgada pelo Serviço de Imprensa Presidencial ucraniano mostra o presidente ucraniano Volodmir Zelenski durante um discurso de transmissão em Kiev, no final de 21 de março de 2022, dirigindo-se aos moradores das cidades ucranianas sobre 'expulsar os ocupantes, expulsar esses escravos'. Foto: Ukrainian Presidential Press Service/EFE

“A resistência para os ucranianos é uma característica da alma”, disse ele na segunda-feira. “E eu realmente quero que vocês, todos os nossos ucranianos no sul, nunca pensem nem por um momento que a Ucrânia não se lembra de vocês. Sempre que você estiver com dor, quando você resistir apesar de tudo, saiba que nossos corações estão partidos neste momento porque não estamos com você.”

O controle russo sobre Kherson é essencial para dominar amplamente o sul. A região, que faz fronteira com a península da Crimeia, controlada pela Rússia, se estende desde a costa do Mar Negro até a foz do rio Dnieper e está sob ocupação russa desde 3 de março, sendo uma das poucas cidades a cair.

Assim, Kherson é estrategicamente importante porque permite que suas forças transportem blindados pesados e artilharia da Crimeia por via férrea para o teatro de combate.

Os ucranianos continuaram a montar uma defesa vigorosa da capital, Kiev, empurrando os russos para trás em sua abordagem do noroeste.

As Forças Armadas da Ucrânia informou em 21 de março que “a bandeira ucraniana foi hasteada sobre a cidade de Makariv” e as forças russas foram empurradas para trás. Makariv fica a cerca de 65km a oeste de Kiev.

O anúncio de terça-feira, 22, induziu os esforços ucranianos a impedir que as forças russas cercassem Kiev. Após 26 dias de combates, um alto funcionário do Departamento de Defesa dos EUA disse que os russos não conseguiram avançar além de 14 km a noroeste de Kiev ou 29 km a leste da cidade, onde estavam na semana passada. /NYT