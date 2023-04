França e Arábia Saudita recebem civis em fuga do Sudão

Um navio que transportava 1.687 civis de mais de 50 países que fugiram da violência no Sudão chegou à Arábia Saudita nesta quarta-feira, 26, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Riade, em sua maior operação de salvamento até à data. Na mesma manhã, um avião transportando 245 pessoas retiradas do País também pousou no aeroporto Roissy Charles-de-Gaulle, em Paris.

Cerca de 240 pessoas da França e outros países foram recém evacuadas do Sudão após crise se agravar no País. Outros países como a Arábia Saudita também tem recebido grupos de pessoas. Foto: JULIEN DE ROSA / AFP

A Arábia Saudita recebeu vários grupos de evacuados por via aérea e marítima, começando com barcos que chegaram a Jeddah no sábado com 150 pessoas, incluindo diplomatas e funcionários estrangeiros. No total, 2.148 pessoas foram evacuadas do Sudão para o reino, na sua maioria estrangeiros, refere o comunicado.

Entre os passageiros, recebidos pela ministra francesa dos Negócios Estrangeiros, Catherine Colonna, encontravam-se 195 cidadãos franceses, bem como holandeses, italianos, neozelandeses e sudaneses, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros francês.

Os combates eclodiram no Sudão em 15 de abril entre as forças leais ao chefe do exército Abdel Fatah al-Burhan e o seu subordinado, que se tornou rival, Mohamed Hamdan Daglo, comandante das forças paramilitares de apoio rápido (RSF).

Até terça-feira, 26, os combates haviam causado a morte de pelo menos 459 pessoas e mais de 4 mil feridos, segundo as agências da ONU./AFP