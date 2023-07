França: polícia procura por criança de 2 anos que desapareceu enquanto brincava no jardim dos avós

A polícia da França está engajada em uma busca massiva por uma criança que está desaparecida desde sábado, 8, quando foi vista pela última vez brincando no jardim da casa dos seus avós. Centenas de policiais, bombeiros e cães farejadores, além de voluntários, estão envolvidos na procura pelo pequeno Émile, de 2 anos.

O menino desapareceu dentro do terreno da casa da família, em uma zona montanhosa na região no sul da França. Os parentes acionaram a polícia no fim da tarde, por volta das 17h15. Até segunda-feira, 10, as buscas ainda não haviam dado em nenhum resultado e continuariam nesta terça-feira, 11.

Militares são orientados antes de começarem a participar das buscas pela criança de 2 anos. Centenas de policiais, bombeiros e cães farejadores, além de voluntários, estão envolvidos na procura por Émile. Foto: NICOLAS TUCAT / AFP

“A família estava se preparando para sair de casa para um passeio. Ele aproveitou esse momento fugaz [de desatenção] para sair”, disse François Balique, prefeito de Le Vernet, à televisão francesa, conforme noticiou o portal The Guardian. “Seus avós perceberam que ele não estava mais lá quando foram colocá-lo no carro.”

Os responsáveis pelas buscas não descartam nenhuma hipótese, seja que a criança tenha saído sozinha e se perdido, ou mesmo um possível sequestro, mas por enquanto não há indícios de um ato criminoso. “Não temos nenhum elemento que indique que houve um crime no desaparecimento”, disse o promotor de Digne-les-Bains, Rémy Avon.

Os últimos a verem o menino foram duas pessoas que o flagraram andando sozinho na rua e, desde então, seu rastro desapareceu. As investigações incluíram buscas em florestas e campos próximos ao redor da pequena cidade de Haut Vernet, onde vivem apenas 25 pessoas, e em todas as casas e prédios da área.

Foto: Photo by NICOLAS TUCAT / AFP

Segundo o The Guardian, Balique disse que o menino caminhava bem para sua idade e não havia indícios de que ele tivesse sido sequestrado. “É uma pequena aldeia com cerca de 20 casas… vemos tudo,” disse ele. “Ele poderia ter percorrido alguma distância e talvez se perdido ou estava se escondendo.”/Com EFE.