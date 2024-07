Furacão Beryl avança em direção ao México após atingir a Jamaica

Especialistas destacam ser incomum uma tempestade tão poderosa surgir no início da temporada de furacões, que vai de junho a novembro. As águas do Atlântico Norte estão entre um e três graus Celsius mais quentes que o normal, um fator que contribui para a intensificação rápida de tempestades como Beryl. Este é o primeiro furacão a atingir a categoria 4 em junho e a categoria 5 em julho desde o início dos registros do NHC.

O responsável climático da ONU, Simon Stiell, afirmou que as mudanças climáticas estão elevando as catástrofes a níveis sem precedentes de destruição. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) alertou que esta temporada pode ser extraordinária, com a possibilidade de quatro a sete furacões de categoria 3 ou superior.