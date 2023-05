Garoto de seis anos morre após ser mordido por uma leoa em um zoológico de Gaza

Um menino de seis anos morreu após ter sido mordido por uma leoa em um zoológico no sul da Faixa de Gaza, segundo anunciaram as autoridades palestinas na segunda-feira, 1º. O garoto atravessou o portão de segurança no complexo turístico de Asda, em Khan Yunes, e entrou na jaula do animal, que o atacou.

Segundo uma testemunha ouvida pela polícia, a criança entrou na jaula através de um buraco que havia na cerca. A criança chegou a ser levada para um hospital, mas não resistiu. A polícia abriu um inquérito para apurar as circunstâncias do incidente.

Imagem mostra o zoológico de Asda, onde um garoto de seis anos morreu após ser mordido por uma leoa Foto: Said Khatib/AFP

O complexo turístico de Asda abriga um leão, uma leoa e diversas espécies de pássaros. O local foi fechado nesta segunda-feira devido à tragédia. O zoológico é considerado o pior do mundo por uma ONG de defesa dos direitos dos animais, a Four Paws.

Aberto em 2007, o zoológico foi fechado em 2016 quando os proprietários deixaram muitos animais morrerem de fome.

A Faixa de Gaza, um território de 2,3 milhões de habitantes, tem uma taxa de pobreza próxima de 60%, agravada pelo bloqueio imposto por Israel desde 2007. /AFP