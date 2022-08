Mikhail Gorbachev, morto aos 91 anos, visitou a redação do ‘Estadão’ em 1992

O ex-presidente soviético Mikhail Gorbachev, morto nesta terça-feira, 30, aos 91 anos, visitou a redação do Estadão e do Jornal da Tarde em 8 de dezembro de 1992, ao lado de sua mulher, Raíssa. O líder assinou uma coluna mensal no jornal entre 1992 e 1996.

Na ocasião, ele anunciou sua intenção de criar na Rússia um sistema de comunicação privada, com jornais, rádios e televisões. Ele falou de sua proposta durante encontro com empresários de comunicação, na sede do Grupo Estado.

Ele pediu, na época, a colaboração dos empresários de comunicação para conseguir implantar seu projeto na Rússia. “A conversa foi agradabilíssima, Gorbachev é muito inteligente”, relatou Ruy Mesquita, diretor-responsável do Jornal da Tarde, na ocasião.

Casal Mikhail Gorbachev e sua mulher, Raíssa, visitam as redações do 'Estadão' e do 'Jornal da Tarde' em 1992 Foto: Acervo/Estadão - 08/12/1992

Mesquita relatou então que os diretores de jornais e revistas presentes na reunião com Gorbachev estavam bastante interessados em que o ex-presidente soviético os ajudasse a entender como se desencadeou o processo de dissolução da então URSS.

Participaram do encontro de empresários Otávio Frias (da Folha de S. Paulo), Herbert Levy (Gazeta Mercantil), Domingo Alzugaray (Editora Três), João Jorge Saad (Bandeirantes), Jaime Sirotsky (Rede Brasil Sul), Luiz Fernando Furquim (Editora Abril), além dos diretores do Grupo Estado: Júlio Mesquita Neto, Ruy Mesquita, Luiz Vieira de Carvalho Mesquita, Francisco Mesquita Neto, Júlio César F. Mesquita, Roberto C. Mesquita, Ruy Mesquita Filho, Fernão Lara Mesquita, Rodrigo Lara Mesquita e Fernando C. Mesquita.

Integrantes da família Mesquita, entre eles Julio de Mesquita Neto e Ruy Mesquita, recebem o ex-presidente soviético Mikhail Gorbachev na sede do jornal O Estado de S. Paulo Foto: Sergio Amaral/Acervo/Estadão - 08/12/1992

Mikhail Gorbachev, último presidente da União Soviética cuja ascensão ao poder desencadeou uma série de mudanças revolucionárias que transformaram o mapa da Europa, morreu em Moscou aos 91 anos. Suas reformas puseram fim à Guerra Fria, que ameaçava o mundo com aniquilação nuclear.