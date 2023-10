JERUSALÉM (AP) — Mais de um milhão de pessoas no norte da Faixa de Gaza receberam ordens para se deslocarem para o sul, à medida que a mais recente guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas entrava em seu sétimo dia na sexta-feira, e Israel parecia estar se preparando para uma ofensiva terrestre.

O grupo terrorista Hamas instou os moradores a permanecerem onde estão. As ordens causaram pânico entre civis e trabalhadores humanitários que já estavam sofrendo com os ataques aéreos israelenses e o bloqueio da área controlada pelo Hamas. Grupos internacionais de ajuda alertaram para uma crise humanitária cada vez mais grave após Israel impedir a entrada de suprimentos do Egito para os 2,3 milhões de habitantes de Gaza.

Homem palestino reage enquanto menina ferida é resgatada dos escombros de uma casa que foi atingida por bombardeios israelesnes em Khan Younis, sul de Gaza Strip, no dia 14 de outubro Foto: Yasser Qudih/REUTERS

A guerra já tirou a vida de mais de 3 mil pessoas de ambos os lados desde que o Hamas lançou um ataque terrorista em 7 de outubro. Entenda alguns pontos-chaves da guerra:

O que aconteceu na semana desde o início da mais recente guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas?

Um projétil israelense atingiu um grupo de jornalistas internacionais que cobriam confrontos na fronteira sul do Líbano na sexta-feira, 13, matando um cinegrafista da Reuters e deixando outros seis jornalistas feridos.

Israel interrompeu o fornecimento de alimentos, combustível, eletricidade e medicamentos para Gaza. O único ponto de passagem entre o Egito e Gaza foi fechado na terça-feira após ataques aéreos israelenses nas proximidades.

A conectividade com a internet na Cidade de Gaza está abaixo de 20% desde terça-feira. Com Israel tendo fechado as fronteiras de Gaza, a única direção para fugir é para o sul, em direção ao Egito. No entanto, Israel ainda está realizando ataques aéreos em toda Gaza, e o Egito se apressou em garantir sua fronteira contra qualquer influxo em massa de palestinos.

Governos de todo o mundo passaram a semana tentando evacuar seus cidadãos e cidadãos duplos afetados pelo conflito após uma onda de cancelamentos de voos comerciais. O governo de Israel está sob intensa pressão do público para derrubar o Hamas, que governa Gaza desde 2007.

Palestinos fogem do norte de Gaza Foto: Hatem Moussa/AP Photo

Israel convocou 360 mil reservistas do exército e ameaçou com uma resposta sem precedentes à incursão terrorista do Hamas. O Ministério da Saúde de Gaza informou no sábado, 14, que 2.215 pessoas foram mortas no território, incluindo 724 crianças e 458 mulheres.

O ataque do Hamas matou mais de 1.300 israelenses, incluindo 222 soldados, e aproximadamente 1.500 militantes do Hamas foram mortos durante os combates, afirmou o governo israelense.

Como está a situação em Gaza?

Enquanto os ataques aéreos atingiam o território durante todo o dia de sexta-feira, 13, famílias em carros, caminhões e carroças de burros lotadas de cobertores e pertences seguiam por uma estrada principal saindo da Cidade de Gaza. Centenas de milhares de outros palestinos em todo o território enfrentavam a angustiante escolha de ficar ou ir embora após a ordem israelense de retirada.

Antes das diretrizes de retirada, 423 mil residentes da Faixa de Gaza já haviam deixado suas casas, de acordo com a ONU. Gaza tem apenas 40 quilômetros de comprimento, encurralada entre Israel, Egito e o mar Mediterrâneo. Muitos palestinos temem uma repetição do evento mais traumático de sua história torturada: seu êxodo em massa do que agora é Israel durante a guerra de 1948 em torno de sua criação.

Soldado israelense inspeciona casa que foi atingida por míssel em Ashkelon, sul de Israel Foto: Tsafrir Abayov / AP

O escritório de mídia do Hamas disse que aviões de guerra atingiram carros fugindo para o sul, matando mais de 70 pessoas, enquanto o exército israelense disse que suas tropas realizaram incursões temporárias em Gaza para combater militantes. Israel disse que seus soldados também procuraram vestígios de cerca de 150 pessoas sequestradas no ataque do Hamas em 7 de outubro.

Qual tem sido a resposta ao redor do mundo?

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse na sexta-feira, 13, que é uma prioridade de sua administração abordar a crise humanitária em curso na Faixa de Gaza. O secretário de Defesa, Lloyd Austin, assegurou a Israel que “está ao seu lado”, enquanto ele e o principal diplomata dos Estados Unidos se reuniram na sexta-feira com líderes israelenses e árabes.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas não encontrou uma voz coletiva sobre a mais recente guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas depois de se reunir a portas fechadas na sexta-feira pela segunda vez em cinco dias. A Rússia está propondo um “cessar-fogo humanitário”, o que pode ser difícil de alcançar, já que se espera se que Israel empreenda uma ofensiva terrestre contra os militantes do Hamas que governam Gaza.

O líder da União Europeia, Charles Michel, alertou na sexta-feira que a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas poderia criar um aumento no número de refugiados indo para a Europa, aumentando o risco de estimular forças anti-migrantes, aprofundando divisões e inflamando tensões entre apoiadores de Israel e apoiadores dos palestinos.

O ministro das Relações Exteriores do Irã alertou na sexta-feira que se os ataques de Israel na Faixa de Gaza não pararem imediatamente, a violência pode se espalhar para outras partes do Oriente Médio. O presidente da Síria pediu na sexta-feira que os países do mundo se unam para deter “os crimes que Israel está cometendo contra o povo palestino”. O Ministério das Relações Exteriores do Egito condenou na sexta-feira a decisão do exército israelense de ordenar a evacuação, o que poderia causar um aumento no número de refugiados no Egito.

Os ataques terroristas do Hamas contra civis israelenses e os devastadores ataques aéreos israelenses e o bloqueio de Gaza levantaram acusações entre especialistas jurídicos internacionais de que ambos os lados estavam violando o direito internacional.

O que motivou o ataque terrorista do Hamas a Israel?

O grupo terrorista Hamas diz que está defendendo o direito dos palestinos à liberdade e autodeterminação. Mas a devastação que se seguiu ao ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro aguçou perguntas sobre sua estratégia e objetivos. A desesperança cresceu entre os palestinos, muitos dos quais veem nada a perder sob o controle israelense interminável e o aumento dos assentamentos de colonos judeus na Cisjordânia, o bloqueio em Gaza e o que veem como a apatia do mundo.

Além de citar tensões de longa data, autoridades do grupo terrorista Hamas mencionam uma disputa antiga sobre a sensível Mesquita de Al-Aqsa, sagrada tanto para muçulmanos quanto para judeus. Reivindicações concorrentes sobre o local, conhecido pelos judeus como Monte do Templo, já resultaram em violência, incluindo uma guerra sangrenta de 11 dias entre Israel e o grupo terrorista Hamas em 2021./ Contribuíram Matthew Lee em Washington, Samy Magdy no Cairo e Jennifer Peltz na ONU, da Associated Press