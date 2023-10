Hamas diz ter soltado três reféns na Faixa de Gaza; Israel não confirma

O grupo terrorista Hamas disse nesta quarta-feira, 11, que libertou uma refém e seus dois filhos capturados nos atentados do sábado,7, contra Israel, que já deixaram mais de 1,2 mil mortos. Canais de TV israelenses, no entanto, desmentiram essa versão.

Um vídeo divulgado pelo canal de TV do Hamas mostra uma mulher vestindo uma camisa azul, juntamente com duas crianças e três homens armados, afastando-se de uma área de arame farpado que parece ser a cerca erguida por Israel em torno da Faixa de Gaza.

A TV pública de Israel informou posteriormente que as imagens são de pessoas “que nunca foram levadas para Gaza”. Segundo a imprensa local, o vídeo mostra Avital Aladjem, moradora do kibutz Holit, que, segundo contou em entrevistas, foi levada à força no sábado, com os dois filhos de um vizinho, até a fronteira com a Faixa de Gaza, mas um grupo de homens do Hamas a libertou com as crianças mais tarde.

Membros das Brigadas Qassam, braço armado do Hamas, participam de uma celebração em homenagem aos prisioneiros palestinos libertados de Israel, na Cidade de Gaza, Gaza, em 19 de outubro de 2011. Foto: Lynsey Addario / NYT

Acredita-se que dezenas de israelenses e estrangeiros, entre eles soldados, civis, crianças e mulheres, permaneçam em poder do Hamas na Faixa de Gaza desde sábado. Autoridades de Israel contabilizaram 150 reféns, enquanto centenas de pessoas seguiam desaparecidas e corpos eram identificados. Até o momento, não houve nenhuma libertação oficial.

O exército israelense ainda não confirmou a informação. O comunicado do Hamas vem a público depois do presidente turco Recep Erdogan ter começado contatos para intermediar a libertação dos reféns. /AFP