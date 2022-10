Incêndio florestal atinge esculturas gigantes da Ilha de Páscoa

Continua após a publicidade

Vários moais, as icônicas estátuas gigantes esculpidas da Ilha de Páscoa, foram afetados pelas chamas de um incêndio florestal neste território polinésio do Chile, confirmaram as autoridades.

“Quase 60 hectares foram afetados, incluindo alguns moais”, disse Carolina Pérez, subsecretária de Patrimônio Cultural do Ministério da Cultura, Artes e Patrimônio, via Twitter.

Na Ilha de Páscoa, cerca de 3.500 km a oeste do continente americano e no meio do Oceano Pacífico, 100 hectares foram devastados pelas chamas desde segunda-feira e a área do vulcão Ranu Raraku foi a mais afetada, acrescentou Pérez.

Incêndio florestal destrói partes do Parque Nacional de Rapa Nui, na Ilha de Páscoa

Nessa área estima-se que existam várias centenas de moais considerados Patrimônio Mundial e a pedreira de onde são extraídos os minerais em que são esculpidos.

“Os danos causados pelo fogo são irrecuperáveis”, disse Pedro Edmunds, prefeito da Ilha de Páscoa, à mídia local. Ainda não há informações sobre a totalidade do incidente.

O incêndio aconteceu três meses depois que a ilha foi reaberta ao turismo mundial, em 5 de agosto, após dois anos fechada devido à pandemia de coronavírus.

Um dos moais danificados pelo incêndio florestal na Ilha de Páscoa

Antes da pandemia, a Ilha de Páscoa, cujo principal sustento é o turismo, recebia cerca de 160 mil visitantes por ano, em dois voos diários. Mas, com a chegada da covid-19 ao Chile, a atividade turística foi completamente suspensa./APF