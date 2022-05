Íngrid Betancourt retira candidatura à presidência da Colômbia

Íngrid Betancourt, a única mulher na corrida presidencial da Colômbia, anunciou nesta sexta-feira, 20, que vai retirar sua candidatura para apoiar a do engenheiro Rodolfo Hernández, um populista e independente que subiu nas pesquisas e tem chances de chegar ao segundo turno.

“Hoje tomei a decisão de apoiar o único candidato que hoje pode derrotar o sistema”, disse Betancourt, candidata do Partido Verde Oxigênio, que nem chegou a 1% nas pesquisas de intenção de voto para o próximo dia 29, em um ato ao lado de Hernández em Barranquilla, no norte do país.

“Esta é uma decisão difícil para mim e para o meu partido porque significa que vamos nos afastar para apoiar Rodolfo, para dar-lhe todo o nosso apoio nesta última semana e depois durante todo o segundo turno”, disse Betancourt, que voltou à corrida presidencial 20 anos após seu sequestro pelos guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), quando era candidata nas eleições de 2002.

Íngrid Betancourt retira sua candidatura presidencial para apoiar Rodolfo Hernández, com chances de chegar ao segundo turno. Foto: EFE Foto: EFE / EFE

A política acrescentou: “Temos de nos libertar de um sequestro muito mais longo e muito mais horrendo do que o que vivi, nos libertar dos corruptos que roubam todas as nossas esperanças todos os dias e que empobreceram a Colômbia”.

Íngrid Betancourt e Rodolfo Hernández compartilham um discurso comum de combate à corrupção e saques, e contra a política tradicional e aquilo que a ex-senadora chama de “maquinaria”.

O esquerdista Gustavo Petro segue em primeiro lugar em todas as pesquisas, com cerca de 40% das intenções de votos, enquanto Hernández subiu para o terceiro lugar e com 20,9%, segundo a empresa Invamer, poderia ultrapassar o segundo colocado, o direitista Federico “Fico” Gutiérrez, que aparece com 27,1% na pesquisa.

De fato, enquanto um segundo turno entre Petro e “Fico” daria ao primeiro uma ampla vitória com 52,7% em comparação com 44,2% que o ex-prefeito de Medellín obteria, se a disputa for entre Petro e Hernández, a distância diminuiria para um quase empate em 50% e 47,4%, respectivamente. /EFE