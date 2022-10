Francia Márquez diz que não fará conciliação com mulher acusada de insultos racistas contra ela

Continua após a publicidade

BOGOTÁ - A vice-presidente da Colômbia, Francia Márquez, disse nesta quarta-feira, 5, que não fará uma conciliação na Justiça nem aceitará um pedido de desculpas da mulher que fez insultos racistas contra ela durante as manifestações contra o governo de Gustavo Petro. O Ministério Público do país identificou Luz Fabiola Rubiano como a autora dos ataques que foram gravados e viralizaram nas redes sociais.

O caso ocorreu no dia 26 de setembro, quando milhares de pessoas se manifestaram nas principais cidades colombianas contra o presidente recém-empossado. Rubiano, que inicialmente se identificou como Esperanza Castro, lançou insultos raciais contra Márquez, incluindo termos como “macaco” durante uma entrevista a uma meio de comunicação colombiano.

A vice-presidente da Colômbia, Francia Márquez Foto: Daniel Muñoz/AFP

No dia seguinte, Márquez se manifestou nas redes sociais, sem citar diretamente o vídeo. “O racismo fere quem sofre dele, é a manifestação contemporânea e maciça de uma ignorância profundamente ancorada nos tempos da escravidão”, tuitou. Gustavo Petro também condenou o ataque. “Esse ódio racial é irracional, mas, com ele, fazem política”, escreveu Petro em um tuíte.

El racismo lastima a quienes lo padecemos. Pero, sobre todo, pone en evidencia la necesidad de trabajar por la igualdad en Colombia… Es la manifestación contemporánea y masiva de una ignorancia profundamente anclada en los tiempos de la esclavización.#DondeHayRacismoNoHayPaz — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) September 27, 2022

A promotoria da Colômbia abriu uma investigação e pediu para que as pessoas ajudassem a localizar a mulher. Mais tarde o Ministério Público revelou seu verdadeiro nome e informou que a estavam acusando de atos de discriminação e assédio gravado. O órgão pediu uma audiência de acusação em 30 de setembro e Luz Fabiola Rubiano deve comparecer perante ao juiz no dia 25 de novembro.

La Fiscalía radicó solicitud de audiencia de imputación contra Luz Fabiola Rubiano de Fonseca por los delitos de actos de discriminación y hostigamiento agravado contra la Vicepresidenta @FranciaMarquezM. No es posible aceptar en Colombia ninguna expresión que fomente el racismo. pic.twitter.com/Yq1MSl98sp — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 29, 2022

Diferentemente de outras vezes que foi alvo de insultos racistas, a vice-presidente disse em entrevista RTVC Noticias que não fará uma conciliação com Rubiano. “Neste caso não vou mais fazer uma conciliação porque realmente percebi que conciliar e colocá-la para se retratar não impede que o resto da sociedade continue cometendo comportamentos criminosos como o ódio racial”, disse. Márquez afirmou que espera que dessa vez sua agressora “sinta o peso da lei”.

Francia Márquez, 40, é uma ambientalista que surpreendeu nas eleições primárias de março, quando derrotou políticos tradicionais e ficou com a candidatura à vice-presidência pelo movimento de esquerda Colômbia Humana.

De mãos dadas com o ex-senador e ex-guerrilheiro Petro, ela derrotou as elites políticas do país e se tornou a primeira vice-presidente negra da Colômbia, em uma campanha presidencial na qual foi alvo de vários ataques raciais.

No mês passado, uma cantora colombiana acatou uma ordem judicial e pediu desculpas à vice-presidente por um tuíte no qual a comparou a um macaco./Com informações da AFP